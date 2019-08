La advertencia que el primer fin de semana de agosto tiene para cada signo del zodiaco

Aries

No asumas que sabes lo que alguien más está pensando. No asumas que tienes sus motivos resueltos. No asumas que todos te odian y te juzgan cuando tu única evidencia es tu duda.

Tauro

No confundas vulnerabilidad con debilidad. No te disculpes por llorar cuando algo te molesta. No escondas tus emociones por miedo a que alguien te acuse de ser molesto y exagerado. No dejes de actuar auténtico.

Géminis

No renuncies a tus sueños. No decidas perseguir tus pasiones es una pérdida de tiempo. No dejes que la negatividad, desde el exterior y desde tu propia mente, te afecte.

Cáncer

Deja de esperar hasta el año nuevo para hacer un cambio. Deja de posponer tu propio progreso. Deja de repetir tu rutina día tras día tras día cuando no estés satisfecho con la situación actual. Deje de establecerse y comience a tomar medidas.

Leo

Deja de correr para alcanzar hitos. Deja de decirte que te estás quedando atrás. Deja de pensar que hay una cierta edad que necesitas para casarte y hacer cheques de pago de seis dígitos. Deja de tratar de alcanzar los objetivos que la sociedad te ha establecido en lugar de crear tus propios objetivos únicos que realmente te harán feliz.

Virgo

Deja de preocuparte por lo que otras personas piensen de ti. Deja de preocuparte si te encuentras como una buena persona o una mala persona. Ponte primero para un cambio. Si necesita eliminar a alguien de su vida, hágalo. Si necesita un descanso de socializar, tome uno. Haz lo que sea mejor para tu propia salud mental.

Libra

No te muevas dentro de tu zona de confort. No inventes excusas para hacer cambios mañana, mañana, mañana. No permitas que tu miedo te mantenga en el mismo lugar porque mereces avanzar y crecer hacia afuera.

Escorpio

Deja de ponerte tanta presión. Deja de trabajar hasta el hueso. Deja de asumir que no vales nada a menos que seas productivo. Deja de hacer tanto que seguramente te quemarás.

Sagitario

No renuncies a las relaciones por completo. No alejes a las personas adecuadas. No mantengas la guardia tan alta durante tanto tiempo que olvides cómo derribarla. No permitas que tu miedo a lastimarte te haga huir de algo bueno.

Capricornio

Deja de hablar tan negativamente sobre ti. Deja de llamarte poco atractivo y sin éxito. Deja de asumir que vas a fallar antes de siquiera intentarlo. Deje de pensar en el peor de los casos sin siquiera pensar en lo que podría salir bien.

Acuario

Deja de bajar tus estándares para las personas que no se levantarán para cumplir con los actuales. Deja de ponerte en situaciones en las que tú eres el que más se preocupa, el que hace más, el que más duele.

Piscis

Deja de asumir que todo se trata de ti. Deja de asumir que la razón por la que tu amigo no está respondiendo los mensajes de texto lo suficientemente rápido es porque te odian. Deja de asumir que la razón por la que a tu enamorado no le gustó tu foto de Instagram es porque no quieren tener nada que ver contigo. Deja de llegar a conclusiones.

