Así es como le gusta besar a cada signo del zodiaco

Conoce la forma en cómo le gusta besar, o ser besado, a cada signo del zodiaco:

1. Aries

Naturalmente, anhelas aventura en tu beso. Como Aries, no eres realmente conocido por jugar seguro en la vida; y es lo mismo en tus besos también. Siempre estás dispuesto a ir más allá de lo que estás acostumbrado. Siempre estás listo para algunos experimentos aquí y allá.

2. Tauro

Como un Tauro, siempre te atraen los tipos más físicos de besos. Siempre quieres que tu pareja haga uso de sus manos y cuerpos. Sabes que un beso es siempre un acto sensual; y que puede conducir a otras cosas.

3. Géminis

Quieres el tipo de beso muy intenso y apasionado. Quieres el tipo de beso que te abruma con pasión y emoción. Quieres el tipo de agresividad e intensidad que realmente sube la temperatura.

4. Cáncer

Eres una romántica sin esperanza; así que tiene sentido que siempre quieras el tipo de beso más romántico. Como Cáncer, siempre quieres el tipo de beso que simplemente tiene mucha emoción detrás de él.

5. Leo

Siempre quieres que la persona a la que besas se ajuste a tu estilo personal. Como Leo, realmente tienes tus habilidades para besar a tan alto respeto. Siempre piensas que eres la estrella y todos los que te besan deben considerarlo un privilegio.

6. Virgo

Por supuesto, como Virgo, quieres que todo sea correcto. Tú sabes que hay ciertas reglas no escritas sobre los besos y siempre quiere que se respeten estas reglas. No te gusta experimentar demasiado. No te gusta alejarte de lo tradicional.

7. Libra

Una Libra va a querer ser besada en forma de comunicación. Este signo del zodiaco es una gran lectora de la comunicación no verbal. Y querrás que tu pareja diga todo lo que piensa y siente a través de tu beso.

8. Escorpio

Tendrás la sensación de estar peleando con tu pareja cuando te beses, porque así te gusta. Te estás mordiendo el uno al otro; bromeando juguetonamente el uno con el otro mientras cierras los labios y cambias la saliva.

9. Sagitario

Al igual que su personalidad, siempre desearía un beso que tenga mucha alegría y ligereza. Odias ser atrapada en una rutina. Odias la predictibilidad. Siempre quieres que tus besos sean emocionantes y espontáneos.

10. Capricornio

Tiene estándares muy altos cuando se trata de besarse, como lo hace con cualquier otro aspecto de la vida. Idealmente, desearía que un beso tuviera lugar después de un evento significativo e íntimo entre ustedes dos; como quizás una cena romántica.

11. Acuario

A diferencia de un Cáncer, no eres realmente aficionada a los besos que se tratan de sentimientos y emociones. Eres mucho más como una Géminis en el sentido de que realmente buscas pasión e intensidad en tus besos. En realidad, no tienes tendencia a tratar bien las emociones como un Acuario. No querrás pensar demasiado tu beso. Quieres dejar que tus instintos primarios te lleven a través de eso.

12. Piscis

Para ti, crear el beso perfecto reside en la acumulación y la anticipación. Como Piscis, sabes que la preparación es tan importante como el momento real mismo. Desea asegurarse de que cada momento que conduce a un beso sea romántico e íntimo.

Te recomendamos en video