La Luna Rosa tendrá un cambio en los signos más sensibles y les dará una importante lección

En abril, los líquenes se tornaban rosados justo cuando la Luna brillaba intensamente, razón por la que la fase del satélite en este mes se le llama Luna Rosa, y que será este martes 23. Su brillo iluminará la lección que debes seguir para conseguir calma a tus días.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Sueles entregarte con pasión a las personas que llegan a tu vida, ya sean como amigos o pareja. Las idealizas, esperas en la misma medida en la que te entregas, pero muchísimas veces no recibes nada. Ahora, abril cerrará con una gran lección para ti: tienes que aprender a aceptar lo demás no son como tú y por ende no entregan en la misma medida. Asimismo, has una limpieza mental y elimina todos esos pensamientos de los que esperas o lo que crees que deberían darte. Esto te evitar frustraciones.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es necesario que entiendas que los cambios son perennes y tan seguros como la muerte, entonces, mientras más te resistas, más te costará adaptarte y ver que realmente hay mayores posibilidades para que seas feliz, exitosa y tengas una vida tranquila. Aprovecha ahora se ve vendrán algunas situaciones en tu trabajo para que el des la bienvenida a esas transformaciones y te darás cuenta que los resultados serán mucho más positivos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hace falta soltar esas creencias que te hacen pensar que no tienes tanta fuerza como crees, cuando en realidad eres como un gran elefante atado a una milimétrica estaca. Eres grandiosa, y debes alimentar todo ese potencial, vencer los miedos y sobre todo enfrentar para desterrar de tu vida a esas personas que minimizan con acciones o palabras tu autoestima. Sí costará, pero lo lograrás, conseguirás el valor a hacerlo y luego vendrá el empoderamiento.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Considérate afortunada si tienes una amiga de toda la vida, pero los amigos van y vienen, incluso hay muchos solo para ciertas etapas de la vida. Son ángeles de la guarda que llegan para darnos el golpe de energías que necesitamos para seguir, Entonces, aferrarse a la idea de que no está y eso es un traición, solo te hace daño a ti. Acepta esta dura verdad, atesora los momentos vividos y abre los brazos para esperar al próximo que la vida te regale.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Sentirás una conexión formidable con una persona muy especial. Harán match instantáneamente. Si estás soltera, pues déjate llevar, no te compliques porque seguro estás a punto de vivir un amor inigualable en tu vida. Pero si estás comprometida, entonces, llegó el momento de que analices qué está pasando en tu relación. Quizá esta persona llegue para romper la calma y demostrarte que ese no es tu lugar.