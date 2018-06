3 signos del zodiaco que son expertos en cometer una infidelidad sin que sospeches

Aunque es más probable que algunos signos sean más fieles hay otros que cumplen son capaces de mentir y dar la espalda a su compañero. Pero mientras que unos tienden a confesarlo, estos signos del zodiaco son expertos en ocultar sus engaños sin que les remuerda la conciencia, así su pareja nunca se dará cuenta de nada.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries es un signo regido por Marte. Marte es el planeta de la acción, la agresión y la sexualidad. Dicho esto, Aries es el signo que es más probable que haga trampa sin siquiera pensar que lo es. Sus impulsos y deseos pueden obstaculizar su mejor juicio. Aries también tiene poca capacidad de atención y las parejas románticas que una vez fueron nuevas y emocionantes pueden parecer aburridas y llevarlas a la siguiente persona que les llame la atención. Cuando se trata de ocultar una aventura, tienden a ser demasiado apresuradas e impacientes, lo que puede causar errores. Aún así, no admitirán abiertamente haber hecho trampa. Pero si deciden enfrentarse, serán directos al respecto.

Gemini (21 de mayo – 20 de junio)

Entre todos los signos del zodíaco, es muy probable que Géminis haga trampa después de todo, están representados por la dualidad de los gemelos. Los Géminis necesitan variedad, libertad y flexibilidad en sus vidas para ser felices. Esto los puede llevar a la tentación y hacerlos caer en engaños. Quieren satisfacer las facetas tanto emocionales como mentales de sus deseos así que eso puede implicar explorar varias relaciones al mismo tiempo. Pero para un Géminis, esto puede no contar como hacer trampa. Aunque nunca intentan hacer trampa, a veces simplemente sucede. Los Géminis son muy inteligentes y encontrarán maneras de ocultar sus trampas a su pareja. Si lo atrapan, es más probable que le digan lo que quieres oír, pero no te sorprenda si lo vuelven a hacer.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

A pesar de ser otro signo social, los Libras son amantes naturales y pacifistas. Están simbolizados por escalas, por lo que el equilibrio es muy importante para ellos y tener una buena relación es parte de eso. Si un Libra hace trampas, es porque están tratando de cumplir lo que sienten que no están recibiendo de su pareja en la relación. Se sentirán horriblemente culpables por hacer trampa, pero para mantener la paz, harán todo lo posible por ocultárselo. Los libra no son tan clandestinos como Escorpio o Piscis, y no son tan rápidos como los Géminis, con frecuencia sus propias acciones son presenciadas a plena luz del día por amigos que tienden a regalar su aventura.

