Luna Nueva en Tauro 2024: ¿Qué significa y trae para el zodiaco?

La noche de este martes 7 de mayo será una de las más oscuras de mayo. La Luna estará en su fase nueva, lista para iniciar su ciclo, que dura 29,53 días, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa, y estará en la constelación de Tauro, lo que tiene sus propias connotaciones.

PUBLICIDAD

El satélite natural de la Tierra no puede apreciarse en el firmamento, ya que no es el preciso momento en el que carece, en su totalidad, de brillo, por lo que no se puede ver. Esto se debe a que es en este justo momento en el que está entre el Sol y nuestro planeta, por lo que el resplandor del astro rey impide que la cara que queda visible a la Tierra pueda tener el brillo que la caracteriza.

Cuando la alineación entre estos tres cuerpos celeste es casi perfecta ocurre un eclipse total del sol, como el que ocurrió el pasado mes de abril. Sin embargo, para este mes no habrá ningún eclipse. El próximo será anular, y se desarrollará el 2 de octubre. Podrá ser visto desde América del Sur y parcialmente también desde la Antártida y América del Norte. Las fases que vemos resultan del ángulo que la Luna hace con el Sol vista desde la Tierra.

Recomendados

Ahora bien, la Luna siempre ha tenido una gran carga esotérica, y se cree que tiene gran influencia en las energías que mueven al hombre. La Luna nueva del mes pasado tuvo un gran protagonismo, porque el enigmático eclipse total solar, pero eso no significa que la de mayo no ejerza cierta fuerza sobre los temas esotéricos.

Esta Luna ubicada en Tauro tiene mucho significado, ya que esta fase es para recapacitar, reflexionar, reestructurar y dar inicios a otros ciclos más productivos en cualquier ámbito de la vida. Hoy te diremos la influencia que tendrá en la prosperidad, el trabajo, el amor y el bienestar.

En el trabajo

Se espera que lleguen nuevas oportunidades que permitan reanudar actividades que están paralizadas o ralentizadas. Es posible que se inicien en nuevos puestos de trabajos que han sido anhelados, ya sea para cumplir un sueño o para solventar la situación económica. También se podrían formar alianzas con compañeros de empleo, quienes ayudarán a que la labor sea mucho rápido.

En el amor

Quizá se terminarán relaciones tormentosas o que ya no se pueden rescatar, dando paso a un periodo de mucha reflexión y autoanálisis, del que se saldrá victoriosa, no sin antes hacer grandes sacrificios y cambios trascendentales. Para las que están en pareja experimentarán la renovación de los sentimientos, habrá más apego. Igualmente se tocarán temas importantes para ambos

En la prosperidad

Es una etapa buena para iniciar proyectos porque todas las buenas energías están en el ambiente. Las circunstancias estarán dadas para que los negocios fluyan. Aunque también se pueden cerrar ciclos relacionados con el dinero, como las deudas, trayendo así mayor oportunidades para que las finanzas rindan.