La baraja de Marsella tiene el consejo que cambiará la suerte para cada signo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que ser más prudente en lo que haces y dices porque algo de esto puede ser utilizado en tu contra y tendrás cómo defenderte. Hay personas que están siguiendo tus pasos y es precisamente para tener tu éxito, para ver cómo caes o ayudarte a fracasar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es hora de que comiences a soltar una a una tus culpas. Irás descubriendo muchos aspectos de ti. Deja de etiquetarte. Es muy posible que seas perfeccionista y no te hayas dado cuenta y esto sea lo que esté agravando todo tu problema. Conseguirás la paz que deseas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Cuando unas puertas se cierran, otras se abren y en esta etapa de tu vida está sucediendo porque es un regalo de la vida ante tan sufrimiento, pese a hacer las cosas bien y desde el alma. El agradecer por todo lo que tienes y lo que te falta es lo que ha marcado la diferencia con tu antigua vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No se puede tener todo al mismo tiempo. Aprende a priorizar, porque a veces te nubla ese pensamiento, que te impide avanzar porque te quedas atascada. Una cosa a la vez y empezando por la que sea más importante que las otras. Así todo tendrá mucho más sentido.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Aprende a escuchar lo que dicen porque allí es donde están las soluciones a tus desafíos. Muchas personas hablan y se olvidan de eso, pero cuando tienes el poder de la observación afilado, no hay algo que se te pase. Sabrán que no pueden marearte con cualquier cuento.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cuida bien el dinero. No te vuelvas loca comprando objetos o contratando servicios que pueden esperar. Se viene una tormenta económica que pudiera desestabilizarte, solo si no tienes una base. Así que aférrate a lo necesario y si es posible ahorra lo más que puedas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Date un tiempo para amar, para conocer a alguien que de verdad te llene el alma. Si piensas que no hay un ser así para ti, entonces ten por seguro que jamás te toparás con él. Propia encuentros, conoce personas, a la par de que te vas analizando y reflexionando.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Sin dudas tienes que ser más amable contigo. Últimamente te has fustigado mucho porque esperas más, cuando en realidad estás consciente de que lo has dado todo. No te dejes llevar por estándares sociales, porque esto solo te convertirá en tu peor enemiga.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Las amigas verdaderas siempre estarán allí a pesar de la distancia, el tiempo, la rutina y los problemas. No dejes de lado a la tuya. Apóyate en ella y también tú busca ser su pila. No importa si el mensaje lo lee a los días o las semanas, lo valioso es que ella sepa que estás allí presente.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Prepárate más si deseas destacarte porque con la experiencia que tiene no resulta suficiente. Quizá haya métodos o estrategias que han cambiado y que sería bueno que conocieras para luego perfeccionarla. Busca curso o talleres.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

En los detalles está la clave de una relación duradera. Estar pendiente de esas pequeñas cosas, actitudes son las que llevarán que el amor se mantenga o sencillamente se marchite con el transcurrir del tiempo. Así es que se conoce cuánto se ama a alguien.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Siempre es mejor preguntar antes que suponer. ¿Te gustaría que tomaran decisiones por ti?, bueno esto que lo que haces cuando la suposición entra al juego, deteriora cualquier tipo de relación y las convivencias se vuelven insostenibles.