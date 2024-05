Las 5 mujeres del zodiaco más sexuales: su sensualidad te derretirá

En general las mujeres saben muy bien cuáles son sus puntos claves a la hora del sexo, así como también conocen cómo dar placer a su ser amado. Sin embargo, en el zodiaco hay cinco mujeres que tienes estos atributos un poco más volátil. Ellas son las de Leo, Capricornio, Piscis, Virgo y Sagitario.

PUBLICIDAD

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ellas son todas unas fieras, saben muy bien qué es lo que atrae, cómo llamar la atención, cómo sentirse deseada, porque tiene un gran poder de observación. Están siempre disponibles, pero también se saben alejar para causar esa necesidad en su pareja. A esto se le suma que son muy juguetonas y les encanta siempre el contacto con el otro, por lo que muchas veces otros piensan que ella desea un encuentro íntimo, cuando en realidad no es así.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Son chicas muy seguras de ellas, de su cuerpo, aman cada ápice y lo conocen a la perfección, por lo que saben cómo explotarlo cuando ponen a funcionar la seducción, en la que también son unas maestras. Les encantan las cosas en doble sentido, por lo general va pensando en sexo. También, les gusta jugar mucho con la imaginación del otro, por lo que crea grandes expectativas, que siempre cumplen. Eso sí, todo esto con quien realmente las atrae.

Recomendados

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Sabe que con el movimiento de su cuerpo puede seducir, así que no duda en contonear las caderas, mover su melena o acariciar los labios para transmitir a su chico que llegó la “hora feliz”. En su vida cotidiana son bastante sencillas, pero cuando se trata de la mera hora del sexo se transforman en todas unas profesionales de la sensualidad. Ellas unos días pueden querer placer y otros dar todo el placer del mundo. Esto les encantan a los hombres.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La pasividad no está entre sus características, porque siempre están incitando a un encuentro, a la seducción. Simplemente, de una u otra manera se hacen sentir. Son de las que crean expectativas en sus parejas de lo que les espera al llegar a casa o terminar la jornada. Se gusta alimentar el morbo de quien ama, para mantenerlo activo. Ellas disfrutan ampliamente del sexo rápido, pero prefieren el que extendido, donde ellas puedan tener todo el tiempo para llegar al orgasmo al otro de varias formas posibles.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Les encanta explorarse. No van a esperar por otra persona para sentir placer. Saben muy bien cuáles son sus puntos más erógenos y no dudan en activarlos cuando no pueden dormir o están muy estresadas. Un orgasmo fingido no está entre sus actos, porque ellas siempre van con la verdad por delante, así que prefieren decirte que no llegaron a que hacer feliz con una mentira. Apelan mucho por el misterio y se apoyan en su cabello y si voz para conseguir esa seducción infalible.