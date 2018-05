Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

Diez de copas

Semana bien aspectada para estrechar vínculos con tu familia y amigos cercanos, limar asperezas o reconciliarse, en el caso que las relaciones estén deterioradas, darle rienda suelta a la creatividad y propiciar momentos adecuados para lograr mayor cercanía.

Tauro

Nueve de Bastos

Tus niveles de agotamiento físico y mental puede que lleguen a complicarte si no mejoras el manejo de ellos. La primera recomendación es que no te excedas en ver enemigos o adversarios en donde no los hay, y sientas amenazada tu estabilidad y tranquilidad. Con mejorar tus resultados puede ser suficiente.

Géminis

Cuatro de Espadas

Debes hacer un alto en todo aquello que influye para que tu nivel de estrés se acerque a lo crítico y pueda afectar tu salud. Si ya está deteriorada, por alguna razón, te costará más recuperarla y, por supuesto, influirá en tus planes y propósitos.

Cáncer

Reina de Oros

Se facilitan los medios para mejorar tu situación económica personal. De modo tal que puedas alcanzar los niveles que satisfagan tus requerimientos y que se ajusten a lo que tú crees merecer. No debes olvidar, éso sí, que en ésto debes comprometer tu voluntad y esfuerzo.

Leo

As de Oros

Buen momento para dar el puntapié inicial a cualquier proyecto o emprendimiento que te dé una razonable independencia económica. Y, si ya la tienes, poder ampliar tus alcances y optimizar tu posición, en términos de solidez.

Virgo

Reina de Copas

Una especial sensibilidad estará presente en estos días y su manifestación debieras notarla en un aumento de tu nivel de consciencia que, en términos prácticos, es darte cuenta cabalmente de la realidad de tu vida. Lo que quieres, lo que te hace feliz y, en definitiva, qué te satisface plenamente.

Libra

La Templanza

Días en que serás capaz de ajustar tu vida a la situación presente y a la que pueda darse más adelante, aceptando los cambios que se han producido en el pasado reciente y en el que tú poco o nada tuviste que ver. Excepto, vivenciarlos y ahora asumirlos con tu resiliencia de siempre.

Escorpio

Caballero de Oros

La perseverancia, siendo un valor fundamental en la vida, será la clave para conseguir aquello que te propongas. Sobre todo si está relacionado con dinero. Intenta, además, fijarte alguna meta concreta pero ajustada a la realidad y hacer el esfuerzo para alcanzarla.

Sagitario

Ocho de Copas

Darte un tiempo para ver si la vida que llevas es la que quieres, mediante la búsqueda de espacios de soledad en que puedas hacer el análisis, siempre será recomendable. No requiere de mucho tiempo y es algo tan íntimo que puede quedar como una experiencia estrictamente personal y, obviamente, espiritual.

Capricornio

La Justicia

Durante estos días surgirán verdades respecto de hechos no suficientemente claros que te han sucedido. Será como armar un rompecabezas al que le faltaban algunas piezas. Lo que descubras te permitirá serenar tu espíritu y alcanzar, en cierto grado, una razonable tranquilidad.

Acuario

Siete de Espadas

No te sientas tentada a obtener lugares de privilegio, o posiciones cómodas, cuando es evidente que no ha habido un esfuerzo para conseguirlo. Lo que con facilidad llega, con facilidad se puede perder. En ésto, lo único que podría quedar sería la experiencia aleccionadora.

Piscis

Cuatro de Espadas

Procura relajarte, descansar y bajar tu nivel de estrés, que podría ir en perjuicio de tu estado de salud, en general y, en particular, si ya tuvieras alguna dolencia preexistente. Modera tu tendencia aprensiva, que a lo único que conduce es a complicarte.

Te recomendamos en video