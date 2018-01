El tipo de hombre con el que podrías casarte de acuerdo con tu signo del zodiaco

Desde que somos niñas, nos ilusionamos con los cuentos de hadas y las bodas de princesa con el hombre perfecto. Todas hemos imaginado nuestra boda perfecta, aún cuando no haya planes de ello o prometido en puerta, ¿no?

Si ahora te encuentras frente a la situación real de compromiso o ya desististe a encontrar el amor, tranquila que los astros te ayudarán a entender mejor a esa persona o lo que necesitas en tu futuro marido.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril):

Él es el hombre de acción. Él hace lo que dice y no habla de cosas que prácticamente no puede manejar. Tendrás una vida llena de aventuras con él porque odia ser flojo. No hay duda aquí que será guapo y musculoso dado que es un vagabundo. Él estará allí con usted en todas sus locas expediciones y mal funcionamiento de la cocina.

Acepta un reto y míralo conquistar tu corazón cada vez más. Si transcurre un día sin que suceda algo emocionante, se asegurará de que lo compense durante el entrenamiento o pasee al perro porque demasiada energía dentro de la casa puede causar problemas.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo):

Él no será monótono. Él necesita un cambio y eso significa que hay más oportunidades de encontrar algo nuevo para experimentar todos los días. Él tiene los pies en la tierra y las cosas mundanas no le atraen mucho. Él tiene una voluntad fuerte y es muy bueno en la cama. Le gusta tener todos los placeres de la vida y no quiere perderse nada bueno. Él puede ser muy dominante a veces, pero no de una manera dolorosa.

Su dominio en realidad te hará sentir apoyado y seguro y él siempre te dará la espalda. Sabrá cuándo necesita su apoyo emocional y lo hará sentir bien sin siquiera saberlo. Él es el tipo de persona que hace favores a las personas pero nunca menciona porque son tan puros de corazón.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio):

Él es el tipo de persona cuyo intelecto te atrae más. Te sentirás como si estuvieras en el mismo nivel mientras conversas. La vida nunca es aburrida con este tipo y él siempre te hace adivinar para que nunca te aburras. Puedes despertarlo en mitad de la noche para hablar y no se quejará porque le encanta hablar y escuchar.

Él escuchará tus problemas e incluso los resolverá sin mucho esfuerzo. Él es del tipo que los hombres usan "belleza con cerebro" para las niñas. Él también será encantador, pero lo encontrarás abriendo solo frente a ti porque es solo una inseguridad de sus sentimientos siendo pisoteado por otros.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio):

El tipo sensible Este tipo siempre te entenderá sin importar nada. Puedes hablar con él sobre cualquier cosa, incluso una cuestión que habrías discutido fácilmente con tus padres. Él es como tu ángel guardián y te protegerá en cualquier situación que enfrentes. Él será cuidadoso con sus sentimientos e incluso lo mantendrá financieramente sano e independiente.

Él será su ancla y siempre se imaginará como un padre perfecto para sus hijos. De hecho, parece paternal contigo por su sabiduría y cuidado hacia ti. Esto lo acercará aún más a él porque sabe en lo que se está metiendo y si un poco de sensibilidad puede traerle paz a su hogar, ¿por qué? Lea también 10 cosas que necesita saber sobre una mujer Cáncer.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto):

Él es el encantador. Por mucho que te guste ser la estrella de la noche, no tienes problemas para compartir tu estrellato con este encantador ingenioso. Él es el compañero perfecto que puedes obtener porque su carisma te hará desmayar todos los días. Él es muy generoso y no solo cuando se trata de dinero. Él es generoso con sentimientos y emociones también.

Él será tan afectuoso contigo que casi te sentirás como una reina y deberías. Los Leos están destinados a gobernar este mundo juntos y verse realmente lindos juntos. ¿Mencioné que estará increíblemente arreglado y espléndido porque sabe que no puede ser descuidado consigo mismo? Él incluso te preparará y vivirás esa vida perfecta de realeza juntos.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre):

Él es el todo terreno. Él siempre te dará suficiente espacio para respirar y decidir por ti mismo. La mejor parte es que aunque conoce sus límites, será el marido perfecto porque tiene el mejor sentido del humor y puede atenuar cualquier situación incómoda en cuestión de segundos. Él es sabio pero travieso y es muy educado.

Le encanta la limpieza al igual que las personas con TOC, pero sin estresarse al respecto. Él casi nunca se sentirá grosero con usted, pero es una máquina salvaje cuando se trata de sexo, así que es un ganar-ganar para usted. a veces puede ser un romántico sin esperanza y estos son los momentos en que un hombre está tan enamorado que todo lo demás se desvanece. Aquí hay 13 cosas que debes saber sobre amar a un Virgo.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre):

El social. Los libra son muy sociables y tienden a mezclarse con personas que son tan sociales como ellos. Entonces, hay una gran posibilidad de que Libra se case con Libra. Él será extrovertido y divertido e inmediatamente se encontrará en medio de un gran círculo social porque no puede tener muchos amigos para presumir de ti de la manera más linda posible.

Incluso después de que te hayas casado no se convertirá en el marido aburrido, sino que te sacará cada vez que lo encuentre porque ser social es lo mejor para él. Harás nuevos amigos juntos y viajarás por todo el mundo porque quieres conocer a la gente de cada país y nación que hay. Lea también por qué se considera a Libras como el mejor socio a largo plazo.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre):

Él es el misterioso. Los Escorpio aman el tipo de personas que son misteriosas y excéntricas. Entonces, si usted es el tipo de mujer que ama los misterios, entonces él es el hombre para usted. Él no se abrirá a ti de repente sino que te dejará descubrirlo poco a poco a lo largo de tu vida. Él es el epítome de la emoción y la emoción. Te sorprenderá la cantidad de atracción sexual entre ustedes dos, porque aunque él no se revela completamente, él es muy abierto cuando se trata de hacer el amor. Te expresará su amor pero no demasiado porque incluso quiere que seas tú quien piense.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):

El filosófico. Sagitario le gusta hablar de viajes y libros. Él sabrá todo sobre el mundo y la lectura le brinda el máximo placer. Le resultará apasionado explorar nuevas cosas y su alma nerd de la escuela secundaria atraerá hacia él casi de inmediato.

Él es divertido y filosófico al mismo tiempo y eso aumenta aún más su carisma silencioso. Él será el mejor amigo que puedas tener y te enseñará mucho sobre este mundo y la vida. Los hombres de Sagitario son los mejores maestros y guías porque saben que están bien informados y saben cómo hacerlo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero):

El ambicioso. Capricornio comienza a trabajar a una edad muy temprana y está orientado a objetivos. Esta es la razón por la que, aunque será un poco mayor que usted, estará bien establecido en comparación con otros hombres de su edad. Si buscas estabilidad y un futuro seguro, Capricornio es mejor para ti porque un Capricornio no descansará hasta que logre lo que ha planeado.

Incluso lo alentará a trabajar porque estar inactivo no está en su diccionario. Casi nunca tendrá problemas financieros si está casado con un Capricornio porque siempre tienen copias de seguridad. Él es el chico más organizado y bien pensado de todos los tiempos. Lee también, 10 cosas para recordar mientras amas a un Capricornio y si estás en una relación con una lectura de Capricornio, ¡10 formas de entablar una relación sólida con un Capricornio!

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero):

Él es el idealista. Él cree en todo lo que puede ser probado. Nunca buscará algo que sea impreciso, pero también experimentará con cosas nuevas porque está tan intrigado con todo.

Él traerá emoción a su vida y nunca tendrá un día aburrido con este tipo. Incluso una flor de aspecto inusual en el patio trasero captará su atención y quedará tan sorprendido por la naturaleza y su belleza que se convertirá en parte de su personalidad.

Lo encontrarás muy natural y animado y no hay ni una pizca de falsedad o pseudo "frialdad" en este tipo. Acuario te emocionará en muchos niveles. Si lo necesitas mentalmente, él estará allí. Si lo necesitas emocionalmente, él estará allí. Si lo necesitas sexualmente, él estará allí. Él es en quien puede confiar y espera muchas aventuras emocionantes. Lea también, 9 cosas para adoptar para una relación sana con un acuario.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo):

Él es el soñador. Él es el tipo más romántico que puedes encontrar y le importa tanto. Los Piscis son los que se convierten en salvadores o quieren ser salvados. Él puede sumergirse en su mundo de vez en cuando y querrá que lo regreses a la realidad. Él estará allí para ti cuando necesites ser salvo y lo hará feliz y responsablemente.

Te sentirás como si te hubieras casado contigo mismo porque él es muy compatible contigo y sabe cuándo necesitas su atención. Él es el mejor para hacerte sentir especial incluso en días normales y no muchos hombres poseen esta cualidad. Soñará mucho con ustedes dos e intentará seguir sus sueños junto a usted porque una vez que se enamora de usted, no hay marcha atrás.

