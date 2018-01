Dime tu signo del zodiaco y te diré cuáles son tus almas sexuales en la cama

No tienes que decir nada, que ESTE signo del zodiaco sabe exactamente lo que necesitas, por eso le llaman almas gemela sexual. Si ya tienes alguien así a tu lado, considérate afortunada y si no, no pierdas la esperanza que los astros tienen el poder de unir a aquellos que deben estar juntos.

Cuando encuentras un alma gemela sexual, va más allá de solo tener química sexual con alguien. No solo te atraen instantáneamente, parecen saber exactamente lo que quieres y lo que te gusta sin decírselo, y también les gustan las mismas cosas.

¿Alguna vez un ex que no importa cuánto te hayan molestado, fue difícil resistirse a tener relaciones sexuales con ellos, porque siempre fue tan bueno? Podrías tener una relación feliz con otra persona, pero el tirón que tenían por lo increíble que era el sexo con tu ex estaba más allá de tu capacidad para decir que no.

Cuando tienes relaciones sexuales con un alma gemela sexual, entiendes cómo algunas personas equiparan el sexo con una experiencia religiosa: es así de profundo. Aquí están los signos del zodíaco que hacen las mejores almas gemelas sexuales y cómo sabes que es tuyo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu alma gemela sexual: Tauro

Puede parecer un poco extraño que dos signos tan obstinados puedan ser almas gemelas sexuales, pero es justo esa intensidad la que los acopla a la perfección. Cuando esto dos se juntan, los orgasmos son secundarios a la experiencia sexual. Lo importante es el camino que los lleva al clímax.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tus almas gemelas sexuales: Aries y Tauro

Sí, Aries y Tauro son almas gemelas sexuales, pero un Tauro funciona increíble con otro Tauro. No sólo entienden perfectamente lo que el otro necesita para sentirse realmente satisfecho sin tener que decir una sola palabra, sino que cuando se unen por primera vez, no se parece a nada que ninguno de ellos haya experimentado en su vida.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tu alma gemela sexual: Leo

Encontrar un alma sexual para Géminis es cuestión de experimentar ya que puede ser inmaduro cuando se trata de sexo. Sin embargo, cuando Geminis y Leo se unen, es una explosión emocionante de creatividad y energía.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu alma gemela sexual: Capricornio

Al ser tan opuestos entre sí, Capricornio y Cáncer no son sólo almas gemelas sexuales, sino también grandes amantes. El deseo mutuo es profundo y nunca pueden tener suficiente de lo que el otro tiene para ofrecer sexualmente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu alma gemela sexual: Acuario

Consideradas como una de las parejas más apasionadas y explosivas, el sexo entre Leo y Acuario está fuera de este mundo. Si bien no son exactamente un excelente material para relacionarse, cuando se trata de sexo, las cosas encajan perfectamente. Ambos perciben el contacto físico de la misma manera, lo que los mantiene en la misma línea.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu alma gemela sexual: Escorpio

Virgo tiende a mantener su sexualidad con cautela, a diferencia de Escorpio que simplemente lo da todo. Ambos son intensos y se complementan a la perfección. El carácter fuerte de estos dos signos hace que la unión sexual sea tumultuosa y que definitivamente se vuelva un poco retorcida pero muy placentera.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu alma gemela sexual: Libra y Escorpio

Un compañero Libra es un gran alma gemela sexual porque están en la misma página cuando se trata de posiciones sexuales. En cuanto a Escorpio, la oposición que tiene con Libra lo convierte en un compañero sexual ideal. Están hechos el uno para el otro, especialmente desde porque Escorpio puede ensuciar las cosas para Libra de una manera que lo libera.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu alma gemela sexual: Virgo, Libra y Escorpio

Escorpio y Escorpio son explosión en toda la extensión de la palabra. Aunque el sexo se convierte en un juego de azar ya que su instinto dominante hace que pueda ser un verdadero encuentro de pasión o por el contrario, algo que no les sorprenda en absoluto (porque son sabeloto en el sexo).

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu alma gemela sexual: Acuario

Sagitario y Acuario son almas gemelas sexuales, porque ambos están dispuestos a experimentar y explorar, algo que no todos los signos están dispuestos a hacer. También son capaces de comunicarse sobre el sexo de una manera que es más clara que la mayoría. Su conexión sexual es tan profunda que pueden disfrutar de todos los ámbitos del sexo, incluso si las relaciones sexuales no están en el menú principal.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tu alma gemela sexual: Cáncer

Así como Capricornio es el alma gemela de Cáncer, también va en la otra dirección. La pasión que estos dos despiertan en el otro es casi de otro mundo y las posibilidades que pueden surgir de tal unión sexual son infinitas.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tu alma gemela sexual: Sagitario y Acuario

No solo Sagitario es alma gemela sexual con Acuario, sino que Acuario y Acuario son perfectos juntos. Cuando ambos entran en acción, todo se vuelve un experimento, lleno de fantasías y entrega sexual que podría hacer que algunas personas se intimiden. Pero todo es bueno para Acuario y Acuario; están en la misma página, pasando un buen rato y eso es todo lo que importa.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tu alma gemela sexual: Capricornio

Al igual que en Géminis, Piscis es una persona difícil de complacer. Intentar complacerlo es un reto excitante para un Capricornio. Son las grandes diferencias entre estos dos signos los que les dan la oportunidad de la dicha sexual. Más allá de tratarse de simple placer, la unión sexual de estos signos se trata de deleitar emocional y físicamente.

