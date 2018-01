La razón por la que eres desafortunada en el amor según tu signo del zodiaco

Puede que no tengas ni idea de por qué tiene tanta mala suerte en el amor, pero la astrología e incluso un vistazo a su horóscopo diario pueden contener la respuesta. Aquí están los signos del zodíaco que no pueden encontrar el amor y cómo cada signo tiene su propia forma de repeler el amor verdadero.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries, tu nivel de interés es extremadamente corto. Puedes sentirte completamente cautivado por alguien y aburrido por completo. No es solo gente; son actividades y pasiones. No todos los momentos de una relación son divertidos, pero debes superarlos para llegar a lo bueno. Te aburres con demasiada facilidad y luego pierdes la poca paciencia que te queda. Cuando te vuelves inquieto, te vuelves imprudente e impulsivo, y de repente estás rompiendo con alguien que pensaste que podría ser el indicado.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

La mayoría de las veces, Taurus, eres una persona maravillosa, pero a veces puedes ser la bestia. Tiendes a ser grosero y completamente ajeno a los sentimientos de otras personas. Luego están los tiempos en que eres terco y posesivo. No escuchará razonar ni ver las cosas desde la perspectiva de otra persona, y su posible pareja sentirá que no le importa lo que siente ni hará ningún tipo de compromiso para mejorar su relación. Necesita lidiar con sus problemas de control antes de poder entablar una relación amorosa.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis sufres de miedo al compromiso, empiezas a preguntarte si estás tomando la mejor decisión. ¿Qué pasa si hay alguien que es mejor para ti, o qué pasa si tu pareja no puede satisfacerte sexualmente durante los próximos cuarenta años? Odiarías decidirte por alguien y que sea contraproducente para ti. Tiendes a no tener claro qué es lo que realmente quieres, así que pones obstáculos para ti. Puede seguir los pasos de buscar el amor, pero si realmente encuentra a la persona perfecta, entra en pánico que usted o ellos no sean lo suficientemente buenos.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

No solo usas tu corazón en la manga, Cáncer, lo usas en todo tu cuerpo. Eres tan sensible y tiendes a hacer que las personas sientan que podrían molestarte sin querer. Eres un campo minado emocional, y tiendes a manejar las cosas emocionalmente en lugar de lógicamente.

Es fantástico que estés en contacto con tus emociones y seas empático con los sentimientos de los demás, pero necesitas desarrollar una piel más gruesa. Las personas necesitan sentir que pueden ser ellas mismas sin preocuparse de que puedan molestarlo inadvertidamente.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, eres increíble, pero siempre te preguntas: "¿Por qué no puedo encontrar el amor?" El hecho es que estar en una relación contigo puede ser agotador. Deseas constante alabanza y atención, y cuando no lo entiendes, tu ego se lastima.

Debes darte cuenta de que no necesitas la validación de nadie más. Aún puedes prosperar incluso si no recibes la atención que crees que no puedes vivir sin ella. Sabes cómo actuar con confianza, así que todo lo que tienes que hacer es creerlo.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tienes estándares muy altos para ti y para los demás, Virgo, y te preguntas por qué cada vez que has tenido amor, se te escapa de las manos. La verdad es que es muy difícil estar en una relación con alguien que tiene un cinturón negro en la búsqueda de fallas.

A nadie le gusta ser juzgado y criticado, incluso cuando le piden sus comentarios. No es deshonesto si lo rebajas un poco y le das una crítica constructiva con un ligero toque de positividad sobre él, en lugar de criticarlos por sus fallas y fallas.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quieres creerlo cuando alguien dice que te quieren, pero tú no. Eres sospechoso, Libra. No es que pienses que no eres digno de amor, sino que tienes una inseguridad profundamente arraigada.

Le gusta probar a las personas para asegurarse de que significan lo que dicen cuando declaran su amor. Pero, ¿cuántas pruebas tienes que hacer antes de creer lo que están diciendo? Porque la mayoría de las veces, las personas se cansan de tratar de demostrar su amor y simplemente se van.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Parece que conviertes los problemas más pequeños en algo más grande, ya que eres muy combativo y combativo. No todos están listos para entrenar contigo. Pareces encontrar la confrontación energizante y estimulante, Escorpio, pero no es así como sienten tus compañeros: se sienten atacados.

Su intensidad es poderosa e increíble cuando es positiva, pero cuando no lo es, es aterradora. Tu gran drama tiende a asustar a posibles parejas. Tienes un montón de encanto cuando lo deseas, así que concéntrate en hacer que las personas se sientan cómodas, no teman por su vida.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Escucha los pantalones saltarines, no todos son geniales con la filosofía de no compromiso que tienes, Sagitario. Para obtener el máximo amor, vas a tener que hacer algunos compromisos y hacer el trabajo que se espera en las relaciones.

Nadie dice que nunca se puede viajar, es solo que se necesita pasar tiempo con su ser querido como prioridad y se puede saltear la ciudad cuando las cosas se ponen serias. Sabes que disfrutas del lado romántico y divertido del amor, solo necesitas aceptar las otras partes también.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Debes bajar la guardia o nadie podrá ver tu vulnerabilidad y quién eres en realidad. Capricornio, tienes tanto miedo de ser estafado o herido de forma romántica que pareces muy defensivo y rígido.

Tiende a no funcionar cuando alguien te dice que te relajes, pero tal vez puedas engañarte lo suficiente como para relajarte y poder dejar entrar a alguien. Eres muy adorable y mereces el amor (como todos nosotros), pero si sigues cerrando cualquiera que intente acercarse a usted, tendrá un problema.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si solo pudieras estar enamorado de alguien y hacer que te devuelvan el amor sin tener que confesar tu amor. Acuario, no estás exactamente cómodo con los sentimientos, pero el amor es una emoción muy fuerte que prácticamente exige ser expresada.

No puedes esperar que alguien te ame si no lo permites. Cuanto más trabajes para manejar las emociones, más cerca estarás de poder tener el tipo de relación que has soñado tener.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Pasaste tanto tiempo en el amor / modo de fantasía, que ni siquiera puedes reconocer el amor cuando está justo frente a tu cara. El amor no es como lo presentan las comedias románticas: el amor es desordenado, desafiante y, a veces, completamente molesto.

El secreto es que cuando el amor es maravilloso, no hay nada como eso en la tierra, y son todas las partes irritantes y tediosas del amor lo que hace que el resto sea tan glorioso. Quítate los lentes color de rosa, Piscis, y tal vez puedas ver las formas inesperadas en que el amor es increíble.

