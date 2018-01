Ilustrador crea horóscopo con divertidas predicciones para este 2018

Acuario ♒️ La vida es una gran piscina olímpica. Pero el agua está helá. Y tú sólo nadai a lo perrito y tus primos grandes se ríen de ti. De todas formas saldrás a flote, y no te ahogarás si sigues mis consejos: No comas fruta pasao el mediodía, no le eches Sprite al Aperol, y no le pongas más de un like a la semana al gaio que te gusta. Water off a duck’s back! #aquiennolehapasao #conimaginacion #predicciones2018 #horoscopo #horoscopo2018 #ilustracion #illustration #Ipadpro #procreate

