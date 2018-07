Critican a Eiza González por negarse a hablar español

Eiza Gonzáles no ha tenido un muy buen mes, ya que a pesar de haber estado de vacaciones con su nuevo novio y asistir a la exclusiva boda de la actriz de “Crepúsculo”, la actriz ha sufrido la enfermedad de su perrita, la cual la llevó a perder un ojo, además de haber recibido fuertes críticas por parte de sus seguidores latinos por un video compartido en redes sociales.

Eiza González

Te recomendamos la nota siguiente:

Nueva Mujer Jengibre, la respuesta natural para unos labios más gruesos El jengibre, además de brindar varios beneficios para la salud, puede ayudarte a conseguir unos labios más gruesos sin dañarlos

En el video, Eiza compartió la coreografía que está aprendiendo en su clase de salsa, en el cual escribió: “Working out and having fun!”. Esto causó el enfado de muchos de sus seguidores que afirman que la mexicana se ha negado a hablar español desde que vive en Estados Unidos, además de que resaltaron que para tomar clases de salsa prefirió a una maestra estadounidense y no latina.

Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 16 Jul, 2018 a las 2:41 PDT

“A poco no seria mejor una maestra de baile puertorriqueña o colombiana? pues ellas si son verdaderas bailarinas, pero no! La señorita quiere una maestra gringa”

“Cuando agarran hueso del otro lado se les olvida de donde vienen”

“Se Mas Humilde Y Escribe En Los 2 Idiomas. "Como tu dice no cuesta nada traducurlo". Aparte eres famosa x nosotros los latinos, sigue lo q el publico te pide y ya.”

Fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en dicha publicación. Cabe mencionar que no es la primera vez que acusan a Eiza de haberse olvidado de sus raíces, ya que anteriormente sus seguidores se han sentido decepcionados por la actitud de la famosa.

Te recomendamos en video: