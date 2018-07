Bichectomia, el secreto de Eiza González para afilar la cara

Cuando miramos a celebridades como Eiza González, Kim Kardashian o prácticamente cualquier modelo que luzca unos pómulos prominentes, pensamos que la naturaleza las ha bendecido con una estructura ósea increíble que hace que su rostro se vea sumamente perfilado, si bien existen técnicas de maquillaje especiales para conseguir el efecto, la mayoría prefieren recurrir a algo más permanente a través de la bichectomía.

bichectomía

Te recomendamos en video:

Nueva Mujer Esta es la pose que usan todas las celebridades para salir bien en sus fotos de Instagram Las famosas de Instagram han convertido en tendencia posar con ‘pie de Barbie’ para alargar sus piernas y crear una figura más estética

¿Qué es la bichectomía?

Es una cirugía mediante la cual se extraen las bolsas de bichat que son las bolsas de grasa alojados en las mejillas que dan una apariencia de cara redonda, para esto, se hacen dos incisiones en la pared de las mejillas por la boca y por ahí se extraen las bolsas de bichat, una vez que sana el área y baja la inflamación se puede notar un cambio en la forma de la cara ya que luce mucho más perfilado.

Este procedimiento es muy parecido a la extracción de una muela en términos de duración y dolor, sin embargo tiene un fin únicamente estético ya que el no removerlas no significa ningún riesgo, una de las ventajas de esta cirugía es que la grasa de esta zona no se regenera y es posible realizarla tanto en hombres como en mujeres.

Te recomendamos en video: