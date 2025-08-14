¿Indirecta a Cazzu? Christian Nodal presume sus “lujos” tras declaración de la manutención de Inti

La disputa por la manutención de su hija en común, Inti, ha generado un fuerte debate en el espectáculo latino. En medio del intercambio de declaraciones, Christian Nodal ha sido protagonista de una polémica doble: mientras enfrenta críticas por supuestamente no cubrir adecuadamente los gastos de su hija, también exhibe un estilo de vida ostentoso que ha dado mucho de qué hablar.

Según múltiples reportes, Nodal habría logrado reducir el monto mensual exigido por Cazzu como pensión alimenticia de 135,000 USD (2,400,000 pesos mexicanos) a aproximadamente 7,000 USD (123,000 pesos). La cifra final fue establecida por un juez considerando lo necesario para la manutención integral de Inti.

Cazzu con Inti

¿Qué dijo Cazzu sobre la manutención de Inti?

No obstante, lo que hubiera parecido una historia de acuerdos en curso, dio un giro más polémico cuando Cazzu denunció que la pensión no le parece justa, pese a que ella puede sostenerse y criar a su hija por su propia vía. Además, expresó que no está dispuesta a entablar una batalla legal, debido a lo desgastante del sistema judicial.

“Se podría decir que sí. No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno” y añadió: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

Asimismo, Cazzu confesó que llegó a no poder pagar la renta de un departamento que ocupaba con su hija, lo que provocó reacciones de indignación y calificativos de “desobligado” hacia el cantante.

Christian Nodal presume lujos y excesos tras declaración de Cazzu sobre la manutención de Inti

Mientras esto ocurre, Nodal ha sido ampliamente criticado por fans y medios, quienes han resaltado que sus gastos personales y estilo de vida parecen rebasar con mucho lo que está proporcionando para su hija. Medios de comunicación reportaron que, aunque el monto final se redujo, sigue siendo “muy inferior” a varios de los lujos que el cantante acostumbra disfruta.

Fue un video el que empezó a circular en redes sociales donde Christian Nodal, tras difundirse las declaraciones de Cazzu, reapareció en redes presumiendo los que fueron catalogados como “excesos y lujos” que disfruta desde la residencia que comparte con Ángela Aguilar.

En dicho clip, se le ve presumiendo sus dotes como bartender, preparando algunas bebidas alcohólicas, además, a este video se le sumó otro, en el que se le puede ver bajando por el tubo de bomberos que está instalado en su residencia, lo que llamó la atención de los internautas, quienes lo acusaron de disfrutar de diferentes lujos tras la declaración de Cazzu sobre la manutención de Inti.

En redes sociales, las críticas no tardaron en estallar en su contra con comentarios en los que se podía leer: “Y el tutorial de Como cambiar un panal o preparar un biberón para cuando?”, “Para cuando muestra las de papá?”, “Sí, porque las (habilidades) de padre lo que se ve es lo que hay”, “Y la pensión digna para Inti?”.