“Le está ayudando”: Esto hizo Belinda por Cazzu y sería un duro revés para Nodal y Ángela Aguilar

La llegada de Cazzu a México ha puesto, una vez más, a Christian Nodal en el ojo del huracán, y mientras el público defiende a la ‘Jefa del Trap`, hay quienes esperan que la argentina finalmente confirme una colaboración con Belinda.

PUBLICIDAD

Mientras esta información se aclara, el nombre de la estrella pop, y el de la argentina, han acaparado la atención por el rumor sobre una posible colaboración, sumado a que ambas se han deshecho en halagos una a la otra, mostrando que la unidad entre mujeres es clave.

Además, ambas, fueron exparejas de Christian Nodal, por lo que, la idea de una colaboración provocó una fuerte emoción entre sus seguidores, quienes siguen esperando a que alguna de las dos confirme el rumor que ha desatado la emoción del público.

Cazzu. Foto: Spotify

Belinda habría recomendado a Cazzu para importante proyecto

Bien dicen que la unión hace la fuerza, y Beli lo sabe, pues en más de una ocasión, la cantante habría expresado su apoyo hacia Cazzu, y esta visita, en la que la propia argentina reveló un encuentro, podría ser un parteaguas para que la cantante resida, al menos por un tiempo en México.

“Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”, dijo Cazzu a los medios de comunicación sobre Belinda.

Mientras tanto, en los últimos días, un nuevo rumor ha sacudido las redes: Belinda, ícono del pop latino y excoach de La Voz México, habría recomendado a la cantante argentina Cazzu para integrarse al jurado del popular reality musical.

“Habría recomendado a Cazzu para hacer el programa. Si esto se concreta, porque aún hay conversaciones, pero hay un problema. Si esto sigue así, ella tendrá que hacer residencia en México porque le están abriendo el corazón y las puertas”, explicó Javier Ceriani.

PUBLICIDAD

El supuesto regalo que Belinda habría hecho a Inti

Hasta el momento, ni Belinda, ni Cazzu han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. Tampoco la producción de La Voz México ha emitido un comunicado al respecto, lo que alimenta aún más la especulación en redes sociales.

Lo que sí es cierto es que en meses recientes Belinda ha mostrado gestos públicos de apoyo a Cazzu. Cuando la argentina estrenó su tema 'Con Otra’, la mexicana reaccionó con entusiasmo en redes sociales, calificando la canción como un “temazo” y elogiando su talento.

Estos gestos han sido interpretados como señales de buena sintonía entre ambas, incluso después de la atención mediática que ha rodeado sus vidas privadas.

Belinda. Cantante y actriz mexicana. (Foto: Glamour México)

“Belinda le está ayudando, quiere ayudar a Cazzu, ya lo hizo a través de Nacho Peregrín, con revista y regalos” y es que, hace unos meses, se rumoró que la cantante de ‘300 Noches’, había sorprendió a la argentina con una serie de regalos personalizados para Inti.

“Una supercamioneta llena de ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México, juguetes personalizados que dicen ‘Inti’, así como la ropa personalizada que dice ‘Cazzu’, llegaron las maletas de regalo, ya están abriéndolas. De quién puede ser, un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Quien le trajo la camioneta fue Belinda”, reveló Javier Ceriani.