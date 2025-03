El ‘error’ de Imelda Garza que podría llevarla a la cárcel y que ya cometió ¿le quitarán a José Julián?

La vida de Imelda Tuñón podría dar un nuevo giro y en medio de sus festejos por recuperar a su hijo, la ex nuera de Maribel Guardia podría ir a la cárcel si comete este grave error que le costaría su relación con su hijo.

Aunque Maribel Guardia reveló en un encuentro con la prensa que las autoridades le habían cedido la custodia de su nieto, José Julián Figueroa, por un lapso de 90 días, estos se vieron interrumpidos luego de que, según información compartida por Addis Tuñón, la actriz de 65 años incumplió una de las órdenes sobre no dejar al menor solo, cuando ella salió a trabajar al teatro.

Imelda Tuñón recupera la custodia de su hijo Instagram

“Yo tengo información de primera mano de una persona que conoce muy bien el expediente, no es Addis (Tuñón) y me dice ‘el error de la abuela fue dejarlo solo e irse al teatro, porque tenía la obligación de cuidarlo personalmente y así se comprometió, justo por eso denunció a Ime como mala madre, afortunadamente las autoridades descubrieron el engaño al acudir al domicilio de la abuela y percatarse que dejó al niño solo”.

Esta acción fue aprovechada para que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo, a quien no vio por más de 30 días, reencontrándose con José Julián el pasado fin de semana, cuando acudió hasta la casa de Maribel Guardia para que le entregaran al menor, de quien compartió una serie de fotos y videos celebrando esta victoria y agradeciendo a las autoridades por el apoyo que le fue brindado en medio de esta disputa legal.

“Llegaron. No, pues, explicación, no, no dieron explicación. La verdad es que rompieron la puerta, se metieron. Marco habló con el niño, le dijo: ‘No te preocupes, estas son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”, reveló Maribel Guardia sobre el día que tuvo que entregar a José Julián a su madre.

Imelda Tuñón podría ir a la cárcel por esta razón

Aunque parece ser que la batalla legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parece que no cesar, esta ha dado un nuevo giro, luego de que Verónica Bastos revelara en el programa ‘La Mesa Caliente’, las condiciones que tendría que cumplir o podría pisar la cárcel.

“La jueza le dijo que iban a estar observándola muy bien de ahora en adelante ya que ella va a tener al niño (...). Ninguna de las dos partes, ni Maribel ni Imelda, pueden publicar cosas del niño en las redes sociales”.

Imelda Tuñón presumió su reencuentro con José Julián Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

A su vez, Bastos, detalló que Imelda Tuñón, fue condicionada por la juez, a quien le dijo que sería más observada pues, esta vez, sería ella la que tendría la custodia del menor, por lo que, desde el pasado 3 de marzo, cuando Maribel Guardia y su nuera se encontraron en los tribunales, fueron advertidas sobre sus acciones con la intención de salvaguardar la integridad del menor.

Además, aseguró que fue Maribel Guardia quien manifestó su deseo de que el menor regresara con su madre.