¿Peor que Imelda Tuñón? Este fue el “error” que Maribel Guardia cometió y le costó la custodia de su nieto

Este fin de semana, Imelda Tuñón anunció a través de las redes sociales, que había ganado la custodia de su hijo, José Julián, luego de estar poco más de un mes separada de él, tras enfrentar una batalla legal con su suegra, Maribel Guardia, que parece que todavía no ha cesado.

Luego de que a finales de mes, la madre de Julián Figueroa anunció por medio de un comunicado que había denunciado a Imelda Tuñón, varios detalles de su relación suegra-nuera, salieron a la luz, entre ellos, videos que probarían las supuestas adicciones que tendría la madre de José Julián, y la razón por la que no podría hacerse cargo del menor.

Pero, tras las polémicas que enfrentaron ambas mujeres, las autoridades apoyaron a Imelda Tuñón devolviéndole la oportunidad de ver a su hijo, con quien dejó ver algunas fotografías y videos donde presumió su fin de semana junto a José Julián.

Imelda Tuñón recupera la custodia de su hijo Instagram

El ‘error’ de Maribel Guardia que le costó la custodia de su nieto

Fue Gustavo Adolfo Infante, quien, durante una transmisión de ‘De Primera Mano’, reveló los motivos por los que Maribel Guardia habría perdido la custodia de su nieto.

Según una fuente cercana a él, se detalló que Maribel Guardia había quebrantado una de las órdenes que le habían puesto, por lo que las autoridades acudieron al domicilio de la actriz, corroborando que había dejado al menor solo, mientras ella se había ido a trabajar.

Maribel Guardia Instagram: @jennygarciaoficial (Instagram: @jennygarciaoficial)

“Yo tengo información de primera mano de una persona que conoce muy bien el expediente, no es Addis (Tuñón) y me dice ‘el error de la abuela fue dejarlo solo e irse al teatro, porque tenía la obligación de cuidarlo personalmente y así se comprometió, justo por eso denunció a Ime como mala madre’, afortunadamente las autoridades descubrieron el engaño al acudir al domicilio de la abuela y percatarse que dejó al niño solo”.

Además, la fuente que reveló estos detalles al periodista, aseguró que este ‘error’ no solo le costó la custodia de su nieto, sino que podría ser catalogado como un delito por dejar solo al menor: “Por otro lado, me dice ‘Marco está minimizando el tema, dice que la recuperación del peque es provisional, pero en todos los juicios así se llama hasta que haya una sentencia definitiva”.

La reacción de Maribel Guardia al perder a su nieto

Ese mismo fin de semana, Maribel Guardia compartió una publicación en redes sociales, donde se ve vistiendo un conjunto en color melocotón, mientras escribió: “Cuando sientas que no encuentras tu rumbo, cierra los ojos y pregúntale a tu alma por la ruta, ella siempre conoce el camino a su hogar”.

Unos días después, la actriz habló con los medios de comunicación relatando que las autoridades llegaron a su domicilio y rompieron la puerta para ir por el menor: “Llegaron. No, pues, explicación, no, no dieron explicación. La verdad es que rompieron la puerta, se metieron. Marco habló con el niño, le dijo: ‘No te preocupes, estas son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”.