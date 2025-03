Maribel Guardia reaparece en redes “festejando” tras ‘perder’ a su nieto (VIDEO)

Este fin de semana, Imelda Tuñón celebró su victoria en el pleito legal que tuvo con Maribel Guardia por la custodia de José Julián, en el que expresó sus deseos por cuidar el bienestar de su nieto, destapando cómo era en realidad su relación con la viuda de Julián Figueroa.

Luego de que en enero, la actriz revelara que había interpuesto una denuncia en contra de Imelda Tuñón, varios detalles de la vida privada de ambas se dieron a conocer, entre ellos, señalamientos hacia su nuera donde expresaron que no estaba apta cuidar a José Julián, debido al trastorno bipolar paranoide que padece, además de tener problemas de adicciones, filtrando videos donde supuestamente recibe drogas al exterior de la casa de Maribel Guardia.

Pero, tras enfrentar varias polémicas y pasar más de 30 días sin su hijo, Imelda Tuñón celebró su triunfo luego que las autoridades fallaran a su favor, devolviéndole la oportunidad de encontrarse con su hijo, que celebró con un mensaje en redes sociales donde se leía:

“Hoy ganó el amor, hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo. Dios es bueno”, escribió Imelda Tuñón mientras compartía una imagen sosteniendo la mano de su hijo, mientras un día después, compartía cómo pasó su primer domingo con él, luego de estar separados por más de un mes.

Imelda Tuñón Imelda Tuñón se reencuentra con su hijo (Instagram)

Maribel Guardia reaparece tras ‘perder’ a su nieto

Este fin de semana, en medio de los festejos de Imelda Tuñón por recuperar a su hijo, José Julián, Maribel Guardia reapareció en redes sociales compartiendo un video en el que se le ve sobre el escenario tras formar parte de ‘Lagunilla, Mi Barrio’.

Fue Jenny García, quien compartió un corto video en el que se ve a Maribel Guardia solo unas horas después de haber perdido a su nieto, mostrando una gran sonrisa mientras saluda al público que fue a disfrutar de la obra de teatro de la que forma parte.

Además, en medio de la separación de su nieto, Maribel Guardia compartió una publicación en la que expresó: “Cuando sientas que no encuentras tu rumbo, cierra los ojos y pregúntale a tu alma por la ruta, ella siempre conoce el camino a su hogar”.

Maribel Guardia Instagram: @jennygarciaoficial (Instagram: @jennygarciaoficial)

Maribel Guardia revela detalles de cómo se llevaron a su nieto

Fue Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, quien reveló que fue este fin de semana que las autoridades acudieron al domicilio de Maribel Guardia para que entregara a José Julián a su madre, sin embargo, no ofreció más detalles, hasta ahora, que la actriz tuvo un encuentro con los medios de comunicación que contó cómo fue la situación que enfrentó ese día.

La actriz relató que las autoridades rompieron la puerta para ingresar por el menor: “Llegaron. No, pues, explicación, no, no dieron explicación. La verdad es que rompieron la puerta, se metieron. Marco habló con el niño, le dijo: ‘No te preocupes, estas son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”.