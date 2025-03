¿Indirecta? Mientras Imelda Tuñón celebra reencuentro con su hijo, Maribel Guardia deja un fuerte mensaje en redes

El enfrentamiento entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La disputa por la custodia de José Julián, el hijo que Tuñón tuvo con Julián Figueroa, ha tenido un giro inesperado y sigue dejando rastros de tensión en las redes sociales. Mientras Imelda celebra su reencuentro con su hijo, Maribel no ha dudado en compartir un mensaje en redes que muchos usuarios han interpretado como una indirecta.

La historia detrás de la separación

La batalla por la custodia de José Julián comenzó el 21 de enero, cuando Maribel Guardia denunció a su nuera Imelda Tuñón por presuntos problemas de adicción, lo que, según ella, ponía en riesgo la integridad de su nieto. Aseguró que la joven madre había sido negligente y que incluso José Julián había sido testigo de escenas perturbadoras, como ver a su madre acostada junto a dos hombres en su habitación.

Este drama familiar desencadenó una intervención judicial, y el pequeño fue puesto bajo la custodia temporal de Maribel, mientras se investigaban las acusaciones. A pesar de los rumores y la tensión, la actriz continuó protegiendo a su nieto, quien, según Guardia, se encuentra en perfecto estado y rodeado de amor y cuidados.

El reencuentro de Imelda y su hijo

Imelda Tuñón Imelda Tuñón se reencuentra con su hijo (Instagram)

A un mes de esta separación, las aguas parecen haberse calmado, pero la batalla legal de Imelda no ha terminado. A pesar de las dificultades, la joven actriz logró recuperar a su hijo, y el reencuentro ocurrió el 1 de marzo, como lo confirmó su tía, Addis Tuñón, en una transmisión en vivo. Imelda, visiblemente emocionada, compartió una imagen en su cuenta de Instagram mostrando sus manos entrelazadas con las de José Julián, acompañada de un mensaje que expresaba su gratitud: “Hoy ganó el amor. ¡Hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo. Dios es bueno".

El reencuentro fue celebrado por muchos, incluyendo periodistas y amigos cercanos que enviaron sus felicitaciones a la actriz. Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava fueron algunos de los que expresaron su apoyo a través de las redes sociales. Sin embargo, mientras Imelda disfrutaba de este tan esperado momento, Maribel Guardia compartió un mensaje en sus propias redes que no pasó desapercibido.

El mensaje de Maribel Guardia: ¿Una indirecta?

Maribel Guardia Maribel Guardia compartió un mensaje que desató especulaciones (Instagram)

Mientras Imelda celebraba su victoria personal, Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores de Instagram con un contundente video. En él, la cantante y actriz compartió su opinión sobre el alcohol, afirmando: “El alcohol es la bebida de los perdedores. Yo no necesito una sustancia para celebrar. No necesito una sustancia para sentirme mejor. Aparte de que el alcohol es la sustancia que más depresión trae a la vida de las personas”.

Aunque Maribel no mencionó a nadie en particular, muchos internautas no tardaron en asociar sus palabras con la situación de Imelda, quien ha sido acusada de tener problemas con las sustancias. La publicación generó una ola de comentarios, con usuarios señalando que podría tratarse de una indirecta dirigida a su nuera, quien ha estado en el centro de esta controversia.

¿Un acuerdo o solo una tregua temporal?

El reencuentro de Imelda y José Julián es un paso significativo para la joven actriz, pero las preguntas siguen en el aire: ¿Fue este reencuentro el resultado de un acuerdo entre las partes? ¿O es solo una tregua temporal mientras continúan los procedimientos legales?

Imelda sigue luchando por limpiar su imagen y demostrar que es capaz de cuidar de su hijo. Por su parte, Maribel Guardia ha declarado que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de su nieto.