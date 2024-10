“Qué bueno que me salí”: Adrián Marcelo revela el secreto que expondría a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos cuando se enfrentó a algunos de sus compañeros, pero no fue hasta su enfrentamiento con Gala Montes, que el famoso youtuber decidió abandonar el reality en septiembre pasado durante la madrugada.

PUBLICIDAD

Su salida se derivó de un enfrentamiento que tuvo durante una de las transmisiones nocturnas del reality show, luego de que Odalys Ramírez le cuestionara sobre la intención que hubo detrás de su comentario “una mujer menos para maltratar” que hizo el día de la expulsión de ‘Gomita’.

Pero esto no fue todo, pues sumado a las denuncias de misoginia de Montes, Arath de la Torre también tuvo una serie de desencuentros con Adrián Marcelo, y es que, fueron sus últimos posicionamientos los que habrían provocado al presentador de televisión y esto no es todo, pues el influencer, lo habría advertido que estaría por exponer otros de sus secretos conforme fueran pasando las galas de eliminación, mismos que tras su salida no se dieron a conocer, dejando la duda sobre lo que pudo decir al aire.

La Casa de los Famosos México Instagram / ViX (Instagram / ViX)

Adrián Marcelo revela el secreto que iba a exponer de Arath de la Torre

Fue durante una charla para el programa ‘Hermanos de Leche’ junto a Ivan Fematt, alias ‘La Mole’ que el youtuber regiomontano reveló los secretos que iba a estar dispuesto a revelar de Arath de la Torre, mismos de los que el presentador habló cuando estaba al interior de La Casa de los Famosos, calificando su estrategia como ‘baja’:

“Lo del crédito fiscal… yo sabía que le iba a doler… Él mismo me daba la información y cuando querías ahondar en ello se volteaba… Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro, y pediste dos guarros para que te defendieran. Venía mucha mierda, hermano…”, declaró Adrián Marcelo.

Aseguró que Arath de la Torre se sinceraba con él durante las fiestas que se hacían cada viernes al interior del reality show, revelando que tomó información para desvirtuarla: “Me lo decía en las fiestas, agarraba confianza, le rascaba con inspiración el ego, háblale al ego al artista y mira… cuando lo agarraba de buenas y se le olvidaba que me odiaba, ya valiste… todas las pen*#$%& que se inventaron guey, pues yo también me voy a inventar que los 25 años que abonaste a los tables dance a los que ibas, pues, no eran de Neza ni de Iztapalapa…”.

Adrián Marcelo en 'Hermanos de Leche' Youtube (Youtube)

¿Adrián Marcelo prometió vengarse de Arath de la Torre?

En esa misma charla, Adrián Marcelo resaltó: “¡Qué bueno que me salí guey!”, pues, aseguró que “iban a seguir siendo golpes fuertes” los que iba a lanzar contra su compañero, expresando: “Por quedar bien con un actor venido a menos que se sienta en un programa de revista” y criticó: “No puede ni hablar güey, dice ‘este’ todo tiempo… es un güey que la verdad no tiene ni estructura para estar en un programa de revista”.

Por último, el regiomontano confirmó que habría venganza por lo sucedido al interior de la casa: “Tengo mi Death Note, tengo mi lista, voy un día a cobrármelas, así funciona esto”, aclarando que no tiene intenciones de que esto se lleva a lo físico sino, tal como lo hizo en el reality, todo de forma verbal: “No, no, no, nada agresivo, pero vendrá el cruce y ahí es donde [...]”.