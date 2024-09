Exponen audio de Adrián Marcelo a Carolina Lerma, mujer que lo acusó de abuso

Debido a las tantas polémicas que Adrián Marcelo vivió dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, usuarios de internet revivieron un audio que supuestamente el regiomontano habría enviado a su exnovia Carolina Lerma, quien lo denunció por abuso sexual.

Gala Montes acusó a Adrián Marcelo de misoginia, y él se defendió diciendo que no había pruebas que evidenciaran su maltrato hacia alguna mujer; de esta manera, internautas recordaron que en 2023 Carolina Lerma denunció públicamente el abuso que sufrió de parte del youtuber, por lo que un audio que supuestamente le envió comenzó a circular en las redes.

“Me ocupa la mente, y no debería decírtelo, la verdad no tendría por qué aclararte. No quiero adelantarme, pero la neta sí me interesa salir contigo muchísimo. Sé que estás agüita, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte seguridad”, menciona el excondutor de Multimedios en el audio mencionado.

En la misma nota de voz, Adrián Marcelo destaca que prefiere evitar que Carolina se sienta insegura: “Ya te había dicho que mi trabajo es medio peculiar y justamente cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir conociéndote, invitan a una actriz porno al programa. No sé si ves mis historias, no sé si ves el Twitter, pero eso es lo que me interesa mucho blindar, o que no te entre inseguridad y eso”.

Fue en TikTok donde este contenido se viralizó, por lo que internautas comentaron cosas como: “Justicia para Carolina Lerma”, “No sé si la esposa de Adrián Marcelo tenga un matrimonio feliz, pero creo que su vida va a cambiar después de La Casa”, “Siempre es mal momento para ser la esposa de Adrián Marcelo”, “El mismo comportamiento que tiene con Briggitte” y “Liga bien raro el Adrián”.

Usuarios de internet declararon que este audio ya se había difundido antes y se aclaró que ocurrió antes de que el creador de contenido se uniera en matrimonio con La Chaparrita.

¿Quién es Carolina Lerma, ex de Adrián Marcelo que lo acusó de abuso?

Carolina Lerman no es una figura pública, a diferencia de su exnovio Adrián Marcelo, por lo que se tienen muy pocos detalles de su vida personal.

Sin embargo, se sabe que mantuvo una relación sentimental con el youtuber en 2022; y un año después, es decir, en 2023, lo denunció por el abuso que sufrió dentro de un auto.