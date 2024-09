¿Sonrisa de la venganza? Adrián Marcelo reaparece tras su salida de La Casa de los Famosos: aseguran que así se burló

Ya pasó un día de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos, y su nombre sigue siendo tendencia luego de que poco se supiera de él tras esta decisión que aún sigue siendo cuestionada por los internautas si fue propia del youtuber o bien, a causa de la salida de Unilever, que se había convertido en un patrocinador clave para el reality.

Desde la madrugada del 4 de septiembre, poco se supo de qué fue de Adrián Marcelo y si el ahora ex participante de La Casa de los Famosos, se presentaría igual que los otros expulsados a las emisiones de ‘Hoy’, ‘Cuéntamelo Ya’ y como miembro del panel de las galas conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Sin embargo, los términos en los que habría terminado esta relación, ya se habrían dejado ver a través de una reciente aparición del influencer.

La Casa de los Famosos México Instagram / ViX (Instagram / ViX)

Mientras los habitantes de la casa, perciben un ambiente armónico y amoroso, la duda del público sobre lo que podría suceder dentro del reality y fuera de él, con Adrián Marcelo, queda a flote, pues ya hay quienes esperan la ‘venganza’ del youtuber, quien aseguró dentro del reality que subiría un video a su canal como una última estocada.

Adrián Marcelo reaparece tras su salida de La Casa de los Famosos

Fue La Mole, quien además de arremeter contra el programa de televisión, mandando fuertes mensajes desde sus redes sociales, anunció la llegada del youtuber a Monterrey, con una fotografía donde ambos se toman de la mano y sonríen a la cámara.

La imagen fue compartida la noche del día de ayer a través de las redes sociales, por su parte La Mole escribió: “Muchachos lo tenemos”, por otro lado, Adrián Marcelo se apoderó de sus cuentas para compartir la misma fotografía junto a Ivan Fematt, ‘La Mole’, con el tema de Calibre 50, ‘Javier El De Los Llanos’ que menciona:

“Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas. Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía”, que algunos aludieron como una respuesta a su salida, sin embargo, esto no habría sido la única aparición del influencer.

Ivan Fematt, 'La Mole' y Adrián Marcelo Instagram: @mole82 /adrianmarcelo10 (Instagram: @mole82 /adrianmarcelo10)

¿Adrián Marcelo se burló de su salida de La Casa de los Famosos?

¿Adrián Marcelo prepara un contraataque? El youtuber se apoderó de sus redes sociales la noche del día de ayer, pues no solo fue su foto junto a Ivan Fematt, también hizo un live a través de su canal de YouTube la tarde del día de ayer, que duró poco más de una hora, donde dejaba ver cuánto aumentaba su número de followers.

Vale mencionar que durante toda la hora que duró el live, Adrián Marcelo no hizo ninguna aparición a cuadro, solo colocó un tema que acompañó el conteo de seguidores que se unían a su canal, como una forma de cantar victoria después de haber vivido una de las participaciones más polémicas dentro de La Casa de los Famosos y cuyas acciones fueron reprobadas no solo por los patrocinadores, sino por Televisa y Endemol, sumado a la fuerte pelea que tuvo con Gala Montes, donde lo llamó ‘misógino’ luego de hacer un polémico comentario durante la gala de eliminación donde declaró: “una mujer menos que maltratar”.