¿Traición? Arath de la Torre reveló cuál fue el peor error que cometió Sian Chiong en LCDLFMX

La noche del 15 de septiembre, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, siendo esta “la crónica de una muerte anunciada” y es que, el público, ya auguraba la salida del cubano del reality show.

La salida del actor, sucedió en medio de los festejos por la Independencia de México, lo que provocó una ola de memes en redes sociales, pues hubo quienes sabían que sería Chiong el próximo en salir, después de Ricardo Peralta, sin embargo, otros sintieron pena por su expulsión luego de vivir un íntimo momento con Gala Montes durante la fiesta del viernes, donde un beso y hasta una dedicatoria hizo.

“Vas a ganar, yo sé que vas a ganar y te lo mereces, mami”, le dijo Sian a Gala, para después besar su frente, y pedir a la producción que pusieran la canción que Gala escribió para él: “DJ, ponme ‘Cuando me quieras’, para dedicársela. De Gala Montes”, que menciona: “Que sepan que yo a ti te quiero, no te lo voy a negar. Que sepan que por ti me muero, yo me lo voy a callar. Yo seguiré intentándolo, buscándolo, sintiéndolo, hasta el día que tú me quieras, no me canso de esperar”.

Sin embargo, Gala Montes no fue la única en decirle a Sian Chiong que había tomado una mala decisión al cambiarse del Cuarto mar al cuarto Tierra, pues al paso de las semanas, los participantes de ese equipo fueron eliminados, dejando ver que el público creó mayor empatía con ellos, desencadenando en la inminente salida de ‘La Liebre’.

Arath de la Torre revela cuál fue el peor error de Sian Chiong en La Casa de los Famosos

Previo a la salida de ‘La Liebre’, fue Arath de la Torre quien habló más acerca de la razón que desencadenó en la salida de Sian Chiong y cuál habría sido el peor error que cometió en su estrategia para colocarse como el triunfador del famoso reality show.

Pese a los errores que tuvo Sian Chiong y que fueron recordados por los internautas, donde mostraron las actitudes que tuvo con Briggitte Bozzo, quien, además, fue señalado de ‘acosar’ a sus compañeras, cometer traición y verse involucrado en polémicos comentarios y críticas hacia los participantes de Team Mar, todo eso fue ‘perdonado’ por Arath de la Torre, pues aseguró que su peor error fue que: “Se dejó seducir por el chanclas. El chanclas te seduce, te tienta”.

Arath de la Torre se refiere a Adrián Marcelo con polémico comentario

Aunque Arath de la Torre no especificó a quién se refería, el público inmediatamente notó que se trataba de Adrián Marcelo, quien se convirtió en uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, además, esta no fue la única vez que el actor se refirió hacia el youtuber con algún apodo, pues, al anunciar a quien de sus compañeros salvaría, ocupó la palabra ‘tumor’, comentando:

“Quiero regresarle el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada que, sin embargo, tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar”, comenzó el también conductor y continuó: “Yo me subo a la placa porque tengo que ser congruente, porque yo le llamé ‘poco hombre’ a Sian y en esta ocasión yo me subo a la placa para que tú, Gala, sigas cumpliendo tus sueños”.