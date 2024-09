¿Revivieron su ‘amor’? Este fue el beso entre Gala Montes y Sian Chiong que emocionó a los fans

Después de semanas de intentos del cuarto Mar por llevar a la placa a Sian Chiong, alias ‘la liebre’, esto finalmente sucedió el viernes pasado, cuando Arath de la Torre se alzó con la victoria frente a Agustín Fernández, ganando el duelo de ‘salvación’ otorgándosela finalmente a Gala Montes, con una fuerte dedicatoria detrás.

“Bueno, México, en esta ocasión estoy muy orgulloso de haber subido a la placa a ‘La Liebre’, quiero regresarle el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada y, sin embargo, ella tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar y hay que saber ayudar cuando uno debe de ayudar. Yo me subo a la placa, porque tengo que ser congruente, porque lo le llamé ‘poco hombre’ a Sian y en esta ocasión, me subo yo a la placa, para que tú, Gala, sigas cumpliendo tus sueños”, comentó Arath de la Torre frente a sus compañeros.

Arath de la Torre gana la salvación en La Casa de los Famosos Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Tras este victorioso momento del Team Mar, los habitantes de La Casa de los Famosos México, disfrutaron de una fiesta mexicana con motivo de la Independencia de México, donde disfrutaron de un concierto privado de ‘La Banda el Recodo’ y fue el punto del encuentro más cariñoso entre Gala Montes y Sian Chiong.

Gala Montes consuela a Sian Chiong tras haber perdido la salvación

Los miembros del Team Tierra, Agustín Fernández y Sian Chiong, desde la salida de Ricardo Peralta, tomaron una actitud pesimista, pues, consideran que no tienen oportunidad frente a los participantes de cuarto Mar, por lo que su salida es inminente, esta es la razón por la que el actor cubano se vio molesto cuando no ganó la salvación, pues consideraba que es era la única forma de permanecer en la competencia.

Tras mostrarse enojado y decepcionado frente a esta derrota, fue Gala Montes, con quien ya había trabajado en la telenovela ‘La Mexicana y El Güero’ de 2020, tuvieron una plática donde consoló al cubano: “Sé cómo te sientes, te entiendo perfecto. Lo estás haciendo increíble, lo has hecho increíble. Eres un chin**n y lo has demostrado semana con semana. Valóratelo”, mientras lo abrazaba dentro del cuarto Mar, para posteriormente comentarle.

Gala Montes y Sian Chiong Televisa / La Casa de los Famosos México / ViX (Televisa / La Casa de los Famosos México / ViX)

“Y quiero que si quieres llorar me digas y que lo saques, porque sé que llevas aquí mucho tiempo y sé que estás solo aquí en México y yo estoy contigo, güey. No eres menos importante, ni menos valioso... Fue cuestión de segundos, está en el pasado. Disfruta ahorita, se viene o bonito. Te lo juro lo has hecho increíble y estoy superorgullosa de ti. Y estoy segura de que así como yo te estoy viendo y yo te estoy visualizando, hay miles de personas que lo están haciendo, te lo juro”.

El beso de telenovela de Gala Montes y Sian Chiong

Pero este encuentro no fue el único que, esa noche, tuvieron Gala y Sian, pues, en la fiesta mexicana, ambos tuvieron un momento de telenovela donde mostraron la conexión que hay entre ellos, y no solo eso, también hubo hasta un beso que emocionó a los fans.

Gala Montes y Sian Chiong vivieron el que parecía ser su último momento dentro de La Casa de los Famosos, hasta que el día de hoy que se dé la salida del actor cubano, y es que las predicciones apuntan a que podría darse gracias a la popularidad que los miembros de cuarto mar tienen.

Gala Montes y Sian Chiong Televisa / La Casa de los Famosos / Vix (Televisa / La Casa de los Famosos / Vix)

Fue durante la fiesta que ambos tuvieron un íntimo encuentro donde, abrazados, se dedicaron emotivas palabras: “Vas a ganar, yo sé que vas a ganar y te lo mereces, mami”, le dijo Sian a Gala, para después besar su frente, después, pidió a la producción que pusieran la canción que ella escribió para él: “DJ, ponme ‘Cuando me quieras’, para dedicársela. De Gala Montes”.

Luego de que hicieran caso a su pedido, ambos entonaron los versos de su canción: “Que sepan que yo a ti te quiero, no te lo voy a negar. Que sepan que por ti me muero, yo me lo voy a callar. Yo seguiré intentándolo, buscándolo, sintiéndolo, hasta el día que tú me quieras, no me canso de esperar”, dejando una de las postales más cariñosas del reality show, quien terminó de rodillas frente a él.