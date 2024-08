¿Angelique Boyer será mamá? La actriz hizo sorprendente confesión sobre su futuro con Sebastian Rulli

Si hay una pareja que ha logrado consolidarse como una de las más estables en el espectáculo mexicano, es Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes por poco más de 10 años, se han mantenido sólidos y enamorados, alejados de la polémica, demostrando que los amores duraderos todavía existen.

Pese al profundo amor que se tienen, la actriz, de 36 años, declaró en repetidas ocasiones que no tenía planes de casarse ni de tener hijos con el argentino, quien ya es padre de un hijo junto a Cecilia Galliano, comentando en 2021 a ‘Mamás Latinas’:

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

“Yo admiro muchísimo a las mamás. Voy a hablar de un ejemplo cercano, mis compañeras actrices. Yo tengo una carga de trabajo y tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio. Por eso, admiro la responsabilidad de las mujeres, actrices y mujeres a lo que se dediquen… con todos esos ejemplos cercanos. Creo que (tener hijos) no es algo que debo de hacer inconscientemente”.

Sin embargo, Angelique Boyer habría dejado ver que cambió de opinión en una entrevista ofrecida para ‘Despierta América’, luego de que tanto ella como Sebastián Rulli se vieran más abiertos a hablar sobre su relación.

¿Angelique Boyer planea convertirse en madre?

En una entrevista con Jomari Goyso de ‘Despierta América’, Angelique Boyer hizo impactantes revelaciones sobre su futuro con Sebastián Rulli, mostrándose abierta a contar detalles de su relación con el argentino y cómo han logrado construir la relación que hoy en día pueden presumir libremente y bajo los acuerdos que han hecho caminar su noviazgo:

“El tiempo ha hablado por nosotros. Muchas preguntas que se hacían, si dudaban de nuestra relación, creo que el tiempo ha hablado por nosotros y ya hay más confianza porque llevamos diez años, hace cinco años no era lo mismo…”.

Angelique Boyer

Aunque la charla rondó diferentes temas como el físico en el mundo del espectáculo, las cirugías a las que se someten las actrices y la fama en la era digital, lo que llamó la atención fue que esta plática tomó un rumbo distinto cuando Boyer habló sobre sus intenciones de casarse y convertirse en madre, cuando Goyso habló sobre la posibilidad de congelar sus óvulos, cuando, la actriz para sorpresa de muchos confesó: “Sí lo he pensado”.

Tan pronto hizo esa revelación, Angelique Boyer terminó con toda esperanza de verla en su faceta como madre cuando comentó: “No lo he hecho (el congelamiento), sinceramente porque creo que la decisión está tomada”.

¿Sebastián Rulli apoya la idea de Angelique Boyer de no casarse?

Tras confesar esto, reiteró su postura sobre el matrimonio diciendo: “No (no me veo casada), es que no necesitamos pasar por un trámite. Yo todos los días lo enamoro y él a mí, todos los días porque eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo”.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer, cumplieron este 2024 diez años como pareja, y en innumerables ocasiones han refrendado su idea sobre el matrimonio, dejando ver que, entre sus planes, no está el de firmar un papel para demostrar su amor, sino lo que día con día han construido como pareja, tanto, que el pasado mayo: “Seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”.