¿Está embarazada? Sebastián Rulli publica ‘extraños’ videos de Angelique Boyer y emociona a la red

Sebastián Rulli habría emocionado a los fans con una serie de videos compartidos a través de sus redes sociales, donde Angelique Boyer presume un ‘sospechoso’ vientre abultado, lo que rápidamente desató rumores de un posible embarazo de la famosa actriz de origen francés.

Esto representa una sorpresa para sus fanáticos, pues en entrevistas anteriores, la famosa actriz de telenovelas habría confesado que entre sus planes no estaba el de convertirse en madre próximamente, revelando en una entrevista de 2021:

“Por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no he de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo tiempo para pensarlo o para prepararme, para eso, creo que es algo que debe ser del instinto y que debe llegar en el momento correcto”.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer Instagram: @sebastianrulli (Instagram: @sebastianrulli)

Sin embargo, por los recientes posteos de su novio, el galán de telenovelas, Sebastián Rulli, la actriz habría cambiado de opinión, pues el clásico abdomen marcado que acostumbrábamos a verle a Boyer, ha desaparecido, ¿a caso hay bebé a bordo?

¿Angelique Boyer está embarazada?

En redes sociales se ha viralizado un video de una recopilación de stories de Sebastián Rulli donde aparece junto Angelique Boyer durante uno de sus tantos viajes, ahí se alcanza a ver a la famosa actriz con un look de camiseta blanca, cárdigan verde y pantalones color naranja.

En dichos clips se ve a la actriz caminando junto a sus sobrinos, pero lo que llamo la atención de sus seguidores es el evidente vientre abultado que se alcanza a percibir, aunque esto también podría tratarse de un simple efecto visual de las prendas más allá de un embarazo, sin embargo, los fans de Rulli y Boyer, interpretaron esto como un anuncio de los famosos sobre un bebé en camino, lo que rápidamente, desató una ola de comentarios felicitando a la pareja.

“Me dio ganas de llorar, espero que sea cierto”, “OMG si es verdad, felicidades”, “No que no querías hijos Teresa”.

Otros aseguraron que se trataban imágenes de la nueva telenovela que estaba grabando la actriz francesa, sin embargo, hubo quienes desmintieron la teoría argumentando que los episodios ya estaban grabados, por lo que se trataría de imágenes recientes. Eso sí, Angelique Boyer, mostró cómo sería de mamá, en uno de sus viajes junto a sus sobrinos.

La reacción de Angelique Boyer a los rumores de embarazo

Luego de viralizarse esos videos de Sebastian Rulli, Angelique Boyer compartió una serie de fotografías bebiendo una cerveza, lo que para algunos supuso una forma de callar los rumores de un supuesto embarazo.

Angelique Boyer Instagram: @angeliqueboyer (Instagram: @angeliqueboyer)

Por ahora, la pareja no ha confirmado ni negado la noticia; sin embargo, se espera que, pronto, puedan aclarar la verdad de dichas imágenes, aunque vale mencionar que, entre los motivos por los que Angelique Boyer había decidido no convertirse en madre hasta el momento, los reveló en una entrevista con ‘Mamás Latinas’ explicando que:

“Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad […] al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso”.

Cabe mencionar que Sebastian Rulli ya es padre de un adolescente de 14 años, de nombre Santiago, a quien tuvo con Cecilia Galliano.