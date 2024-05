En la adversidad surgió el amor: Así conquistó Sebastián Rulli a Angelique Boyer

Ya hace 10 años que Sebastián Rulli y Angelique Boyer decidieron estar juntos. Están considerados una de las parejas más estable de la industria del entretenimiento y queridas de México y Latinoamérica. Cada telenovela que protagonizaron antes de darse cuenta que no podían vivir el uno sin el otro generaban una química que hizo exitosas a cada una de ellas.

Boyer y Rulli se conocieron cuando protagonizaron “Teresa” en 2010. Luego trabajaron juntos en “Lo que la vida me robó” en 2013 y se consideraban los mejores compañeros de trabajo, pero ninguno de los dos tenía en mente que su amistad pasaría a otra dimensión.

Los rumores de que eran pareja surgieron con “Teresa”, pero en aquel momento ambos tenían pareja. La actriz mexicana de origen francés, mantenía una relación con José Alberto Castro, productor de la telenovela. Por su parte, el actor argentino estuvo casado de 2009 a 2011 con la actriz Cecilia Galliano, madre de su hijo Santiago, reseñó el portal Depor.

Pero el amor surge cuando ambos estaban en las grabaciones de la telenovela “Lo que la vida me robó” (2013) y después de que Angelique recibió la noticia de la muerte de su madre.

En un momento difícil surgió el amor

En una entrevista que le realizó Aurora Valle en el programa Confesiones que trasmite el canal Tlnovelas, Angelique Boyer habló de cómo surgió el amor por Sebastián Rulli y aseguró que el actor fue su calma en medio de la tempestad de lo que significó la pérdida de su progenitora.

“(Sebastián) fue muy paciente un gran amigo en ese momento (…) Al funeral él fue y me dice: ‘te sirve de algo que yo esté aquí hay mucha gente y no te quiero molestar’. Le dije, ‘gracias con que estés ahí te lo agradezco infinitamente’”.

Boyer aseguró que ese tipo de detalles de Rulli, “fueron los que me fueron ganando el corazón porque siempre ha sido un caballero, un excelente compañero, un excelente amigo pero es allí donde me conquistó porque fue allí donde pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión”.

Explicó la protagonista de “El amor invencible” que tras culminar una obra de teatro se fue a Francia y “ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos” , dijo.

Destacó que Rulli es todo un caballero y que todo los rumores que corrieron cuando trabajaron en “Teresa”, no eran verdad. “Él estaba en otra situación, en otra energía de su vida y yo también”.

A los rumores no le hacen caso

Angelique Boyer tiene claro que está con uno de los actores más guapos de México y “confío plenamente en él como en ninguna de mis otras parejas”.

Recientemente circularon rumores de que estaban separados y ambos han dejado en claro que su amor es a prueba de todo, por lo que cada día se esfuerzan por fortalecerlo. Fue Rulli quien le dio un alto a las especulaciones.