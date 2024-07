El novio perfecto: Sebastián Rulli felicita a Angelique por su cumpleaños con el mensaje más tierno

Ya han pasado 10 años desde que los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer decidieron unir sus vidas en un intenso amor que se mantiene intacto y más fuerte que nunca, consolidándose como una de las parejas más estables del mundo artístico. Ellos decidieron ser los eternos novios, pese a las insistentes preguntas de cuándo se casarán y tendrán hijos.

Las muestras de su idilio las comparten con sus cientos millones de seguidores, cuando a través de videos y fotos, así como emotivos mensajes le gritan a todos lo felices que están. Actualmente, compartieron protagonismo en la nueva novela de Vix, el remake de “El extraño retorno de Diana Salazar”, en el que ella interpreta a Diana Salazar y Leonor de Santiago, mientras que Rulli le da vida Mario Villarreal y Eduardo Carvajal.

Trabajar juntos no ha hecho mella en su bonita relación. En una entrevista que ambos ofrecieron en diciembre del año pasado a ¡Hola! así lo expresaron. “Cuando estamos trabajando de hecho nos vemos hasta menos que cuando no estamos trabajando, porque las demandas de tiempo son diferentes, los fines de semana sí estamos todo el tiempo. (...) Si te llevas bien, yo creo que sí (es fácil trabajar juntos), si te llevas mal, pues no… En nuestro caso nunca hemos tenido ningún problema”, manifestó Rulli.

Un dulce mensaje para celebrar la vida

Sebastián no se cohíbe cuando se trata de expresarle a Angelique, de 36 años, todo lo que siente por ella, y, por supuesto, que el día del cumpleaños de la protagonista de novelas no iba a ser la excepción. La mañana de este 4 de julio el argentino le escribió unas dulces palabras en su cuenta en Instagram.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS! @angeliqueboyer Hoy celebro la existencia de la persona más maravillosa que tengo la suerte de conocer. Cada uno de tus días ilumina mi mundo y cada sonrisa tuya llena mi corazón de alegría. ¡Eres mi musa, mi confidente… mi Amor! Deseo que cada instante de tu vida esté lleno de paz, amor y felicidad, tanto como tú llevas a la mía. Que tus sueños se cumplan y que juntos sigamos creando recuerdos inolvidables. Te amo con todo mi ser, mi Cielo 💖”, le dedicó con el alma.

Pese a que se llevan de 12 años de diferencia, ellos se han compenetrado demasiado y han sabido sortear los desafíos de la vida. Sebastián cumplió uno de sus sueños a inicio de año: regresar a Argentina, pues tenía una década que no pisaba su suelo natal. Angelique fue su compañera, lo que resultó sublime para él, demostrando una vez más que es el “novio perfecto”.

“Agradezco por estos momentos maravillosos que estamos compartiendo juntos. Viajar, conocer y gozar más del país que me vio nacer al lado del amor de mi vida es algo que me llena de dicha y gratitud. Cada momento que pasamos explorando nuevos lugares, probando deliciosa comida y conociendo la cultura de Argentina, se convierte en un recuerdo invaluable que atesoraré por siempre. Cada experiencia que compartimos en este hermoso país me permite verlo con nuevos ojos”, le dedicó Rulli a Boyer con una recopilación de su pasó por los Andes argentinos.