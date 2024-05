El nuevo look de Sebastián Rulli por el que dicen que Angelique Boyer “le está robando el colágeno”

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo y ya tienen 10 años juntos.

Aunque la pareja no ha tenido hijos ni se ha casado, algo que aseguran que no han querido hacer, tienen un amor real y han protagonizado diferentes novelas.

Recientemente, protagonizan la novela El extraño retorno de Diana Salazar y han aparecido juntos en el estreno y promocionando la novela.

El look de Sebastián Rulli en estreno de telenovela por el que dicen que Angelique “le está robando el colágeno”

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han estado en diferentes programas y eventos promocionando la nueva novela y durante su visita en el programa El Gordo y la Flaca llevaron looks combinados.

Ella lució un top de mangas largas y una falda larga, luciendo hermosa y radiante, mientras que él llevó un pantalón con chaqueta rosa y una camiseta blanca.

Pero el look de él no solo no gustó por su atuendo , sino por la barba que luce ahora, pues es muy larga y la lleva amarrada, lo que no ha gustado a sus fans y aseguran que se ve “más viejo” y hasta dicen que la actriz “le está robando el colágeno”.

“Ya no se ve galán el Rulli”, “Nooooooo... Pero que le pasó a Sebastián Rulli 😮 parece un hombre de la calle”, “Angelique tienes a Sebastián estrujado le estás dando duro 😂”, “Hay Ruli pasando por la crisis de mediana edad”, “ella le está robando todo el colágeno, Rulli se ve terrible”, “ya jubílenlo, se ve muy raro”, “este Sebastián no me gusta, parece indigente”, y “ese look no le favorece”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque el actor ha recibido miles de críticas, ha presumido en sus redes su nuevo look con mucho orgullo y simplemente ha decidido ignorar los malos comentarios.