¡Cambio brutal! Nodal reaparece con nuevo look y dicen que Ángela tiene mejor mano que Cazzu

Christian Nodal sigue reinventándose, y no solo en la música, también en su estilo, ese mismo que ha sido criticado en redes sociales desde que terminó su relación con Belinda, tatuándose el rostro y haciéndose extremos cambios de look que le valieron de fuertes polémicas con sus seguidores y hasta con J Balvin.

PUBLICIDAD

Sin embargo, desde que comenzó su relación con Cazzu, el cantante empezó a experimentar un cambio en su forma de vestir y tras a anunciar la llegada de su primera hija, el cantante comenzó con su procedimiento para eliminar los tatuajes que cubrían su rostro para que su pequeña, pudiera conocerlo sin ellos:

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, explicó ‘Lo Sé Todo Colombia’.

Mucho se dijo que la razón de este cambio se debía a su relación con Cazzu, sin embargo, todo cambió cuando el cantante reapareció en redes sociales con un nuevo look en España, por el que dirían que no fue la argentina, sino Ángela Aguilar la que logró cambiarlo.

Christian Nodal reaparece con nuevo look y enciende la red

Christian Nodal está en el ojo del huracán luego de que tan solo dos semanas después de anunciar su separación de Julieta Cazzuchelli confirmara que estaba en una relación con Ángela Aguilar, provocando la indignación de sus seguidores, quienes lo catalogaron como una persona inestable y hasta mal padre por eliminar las fotografías que tenía junto a su pequeña, Inti.

Pero su vida amorosa no es lo único que lo tiene ocupando los titulares, también sus ya constantes cambios de look, mostrándose sin tatuajes en el rostro y con elegantes atuendos de traje y hasta un corte de pelo por el que lo compararon con Johnny Depp.

Esta vez, el cantante de ‘No Me 100to Bien’ apareció en un comercial para promocionar su aparición en el podcast del Wizink Center por endesa en su visita por españa como parte de su gira europea, donde lució un atuendo que dejó a sus seguidoras con la boca abierta, luciendo una camisa blanca lisa, que combinó con un pantalón gris, cinturón negro y complementó con accesorios como gafas de sol y un pañuelo beige alrededor de su cuello, además de presumir un peinado dejando sus rizos al descubierto tipo ‘wet’.

PUBLICIDAD

Las reacciones al cambio de look de Christian Nodal

Por un momento las críticas cesaron para aplaudir el nuevo look de Christian Nodal, por el que usuarios aseguraron que Ángela Aguilar tenía mejor mano incluso que Cazzu, pues el cantante lucía una se sus versiones más atractivas de los últimos años.

“¡El amor te hace brillar!”, “Qué guapo eres otra persona felicidades”, “Como que Angela te ha dado cambios positivos”, “Angelita te hace brillar”, “Está más hermosos después que está con Ángela”, “Se ve muy elegante, el verdadero amor lo cambió para bien”.