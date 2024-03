“Parece señora”: le llueven críticas a Christian Nodal por peculiar y ‘brillante’ look

Christian Nodal fue ‘destrozado’ en redes sociales por un particular look que provocó una ola de críticas por parte de sus seguidores que no apoyaron su elección de outfit durante una de sus presentaciones.

Es preciso recordar que Nodal, ha cambiado su aspecto físico desde que se adentró en una nueva relación con la argentina, Cazzu, y es que muchos atribuyen su transformación a ella y el amor que le ha dado tras su separación con Belinda, alegando que la estrella pop había acabado con el famoso sonorense.

Cazzu / Christian Nodal / Belinda Instagram: @cazzu / @beliynodal (Instagram: @cazzu / @beliynodal)

Pero la llegada de su hija Inti, el 14 de septiembre, y su relación con ‘La Jefa del Trap’, ayudaron al cantante a tomar un nuevo aire en su vida, tanto que en redes sociales muchos se preguntaron la razón del cambio, si solo había bajado de peso o si se sometió a una cirugía estética y es que, muchas de sus seguidoras no han parado de halagar la galanura del cantante.

Tunden a Christian Nodal por su look en uno de sus conciertos

Christian Nodal fue víctima de las redes sociales luego de que se compartiera un video de uno de sus conciertos, todo iba bien, hasta que los usuarios se detuvieron a mirar con lupa el outfit que utilizó y que para muchos, no era nada favorecedor para el originario de Caborca.

Desde unos meses atrás hemos sido testigos de la transformación del Nodal, mostrando su galanura a través de outfits con un distintivo cowboy, sin embargo, esto fue cambiando con su llegada a París. Donde no solo estuvo trabajando desde los Estudios Miraval en su nuevo material discográfico, también acudió con su novia al desfile de Balmain y Givenchy durante la Semana de la Moda de París.

Christian Nodal y Cazzu acuden a desfile de Balmain Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Pero no fue hasta que un video en redes sociales se viralizó cuando un usuario preguntó “¿Se cree fashionista?”, todo esto luego de ver el outfit que el cantante utilizó durante un concierto privado de ‘Uforia Music’

El look de Christian Nodal que provocó críticas en redes sociales

El look de Nodal que fue señalado en redes, se trató de un conjunto color blanco con aplicaciones brillantes, consistió en un pantalón acampanado que reflejaba algunos destellos por los juegos de luces. A este, sumó una chaqueta de corte crop y una camisa blanca, además de unas botas de tacón alto color mostaza.

Este ‘extravagante’ look terminó por provocar el descontento de los internautas quienes rápidamente arremetieron contra en cantante en redes sociales comentando: “Parece señora con ese conjunto!”, “Qué es esa ropa?”, “Parece niña con esa ropa”, “Ni Juan Gabriel se atrevió a tanto”, “No le queda bien ese saquito chiquito porque lo hace ver más chaparrito. Que regresen los hombres que se visten varonil please!!”

Hubo otros usuarios que no solo arremetieron contra el cantante por su look, también por su estatura preguntándose cuál era en realidad su altura y es que en redes, usuarios comentaron: “Que taponcito se mira”, “Que bajito es el tipo”. Aunque en realidad, según informes de la web, el sonorense mide 1.70 metros.