¿Abandona la música? Al estilo Bad Bunny, Nodal va en busca de convertirse en actor

Con tan solo 25 años, Christian Nodal, se ha posicionado como uno de los cantantes referentes del género regional mexicano, ante la gran cantidad de éxitos que ha cosechado gracias a su talento. Ahora que el intérprete se encuentra disfrutando de su faceta como padre junto a Cazzu, ha hablado de sus planes a futuro.

Nodal ha presumido lo feliz que se encuentra junto a su hija Inti y su pareja Cazzu con quien ha protagonizado distintas salidas y sesiones fotográficas derrochando estilo, amor y mucha complicidad.

Durante entrevista para al revista Billboard, Nodal ha conversado de cuales son sus planes a futuro luego de haber conseguido ser uno de los cantantes más reconocidos del momento, pese a que en varias oportunidades ha asegurado que la fama le ha costado cara por la poca privacidad que maneja.

Nodal y sus intenciones de ser actor

Al parecer todos los sueños como cantante se han cumplido para Christian Nodal, pese a su corta edad, por lo que no duda de arriesgarse a explorar nuevos talentos, al mejor estilo de Bad Bunny, quien ha debutado como actor de Hollywood.

“Todo lo que soñé ya lo cumplí. Específicamente con la música, todo lo que quería que pasara, ya pasó. Estoy disfrutando lo que sea que venga, no estoy preocupado, dijo.

Es por ello que el ex de Belinda quiere intentar aparecer en películas y series y considera que cuenta con el perfil idóneo para ser todo un villano.

“Tengo mis metas por ahí. Yo quiero ser actor. Yo quiero ser malo. Tengo los tatuajes, empezando por ahí. Ya tengo el perfil”, aseguró.

Tras conocer sus declaraciones muchos de sus fans se han mostrado preocupados por la posibilidad de que Nodal abandone su carrera musical, sin embargo, él no habló de retiro, sino más bien, de nuevos objetivos de vida.

Fue durante esa mis entrevista donde Christian se mostró como todo un padre enamorado al hablar sobre su hija Inti, quien asegura que le cambió la vida tras su nacimiento el pasado mes de septiembre de 2023.

“Te das cuenta de que toda tu vida fuiste el protagonista secundario. Ahí está la protagonista, la que llegó. Es un sentimiento bastante precioso. No puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella… No se aprende a ser hijo hasta que se es padre. Me ayudó mucho en los vínculos y en ser más responsable, más consciente de las cosas. Te da una energía. Te da una motivación. Da la fuerza”, agregó.