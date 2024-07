¿Es un “alivio”? La foto de Inti por la que fans dicen que empieza a parecerse a Cazzu y no Nodal

El escándalo desatado por el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha mantenido como tema de conversación en los últimos días, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general. Aunque la pareja de intérpretes de música regional mexicana no ha revelado todos los detalles de su historia de amor, han compartido múltiples muestras de cariño en público, dividiendo las opiniones de los internautas.

La noticia se esparció rápidamente cuando ambos artistas decidieron gritarle al mundo su amor el cual, según Ángela, “siempre estuvo ahí” sólo que lo pusieron en “pausa”. Esta declaración fue un giro inesperado que capturó la atención de los medios y las redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dénos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, declaró Ángela Aguilar a la revista Quién.

En dicha entrevista, la cantante pidió a los medios y al público que les dieran “chance” de disfrutar su amor antes de que compartieran más detalles sobre su relación. Asimismo aclaró que no está ni embarazada ni casada con Nodal, desmintiendo así algunos de los rumores que habían surgido tras el anuncio de su romance.

Este romance ha generado una mezcla de apoyo y crítica entre los fans. Algunos seguidores han expresado su alegría por ver a dos jóvenes talentos unidos por el amor, mientras que otros han manifestado su preocupación debido a la rápida escalada de su relación y las controversias previas en las vidas personales de ambos artistas. Christian Nodal, en particular, ha estado bajo el escrutinio público tras los rumores de infidelidad a Cazzu, lo que ha añadido una capa extra de complejidad a la percepción pública de su nueva relación.

Ángela Aguilar / Nodal / Cazzu El triángulo amoroso sigue dando de qué hablar. (Instagram (@angela.nodal_) / (@cazzuglobal))

Nueva foto de la hija de Nodal divide opiniones

Desde que Cazzu anunció su embarazo, Inti fue la bebé más esperada y tras su nacimiento, se convirtió en una las bebés más adoradas en el mundo del entretenimiento. A pesar de su corta edad, ya cuenta con un grupo de fans en redes sociales que celebran su vida. Eso sí, la discusión en torno a quién se parece ha sido una constante.

Aunque en un inicio la pareja hizo todo por ocultar su rostro de los reflectores, finalmente Cazzu ha optado por presumirla y dejar que el mundo vea lo mucho que ha crecido.

Recientemente circuló una fotografía publicada por su tía Florencia Cazzuchelli en la que se le ve seria pero adorable, con sus mejillas rojizas. Posteriormente la imagen fue rápidamente compartida en diferentes perfiles de Instagram, donde las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores destacaron lo parecida que es Inti a Cazzu, comentando que es “su clon”.

Cazzu La hija de Christian Nodal es su vivo retrato (Instagram)

Esto también generó comentarios “de alivio” ante el hecho de que ya no se parece tanto a Nodal como cuando nació. “Ufff sí mejor que saque la nariz respingada de su mamá y lo delgadita todooooo que se parezca a su mamá”. “Si sigue por ese buen camino será el vivo retrato de Cazzu y no de Nodal”. “Cada vez le veo más parecido a su mami”, se lee.

Eso sí, en medio de estos comentarios, también han surgido otros que defienden que es el mismo rostro del intérprete de regional. “Es toda la cara del padre aunque no quiera”. “Lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener, su hija es la viva imagen del padre y ni como decir que no”. “Desafortunadamente si se parece al Nodal”, expresan algunos.