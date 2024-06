“Que la deje respirar”: la reacción de Nodal a foto reciente de Cazzu que indignó a los fans

Un mes después de que anunciara su separación de Cazzu, Christian Nodal se mantiene en el ojo del huracán luego de que el cantante de regional mexicano, confirmara su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar, enfureciendo a sus seguidores, quienes se han puesto del lado de la ‘Jefa del Trap’.

PUBLICIDAD

Ha sido Cazzu quien ha decidido mantenerse al margen de la polémica que acecha al padre de su hijo luego de que tan solo dos semanas después de confirmar su ruptura, iniciara una nueva relación con Ángela Aguilar, razón por la que han sido duramente criticados en redes sociales, provocando que la ‘Nena Trampa’ lanzara un comunicado donde anunciaba que se ausentaría de las redes sociales y hablaba sobre la exposición mediática que enfrentaba debido a su ex.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Tal como lo anunció, Cazzu se ha mantenido al margen de sus redes sociales, pero sus amigas y su hermana, Flor Cazzuchelli, han sido las que han dejado ver cómo ha ido afrontando este proceso de separación, junto a su pequeña, Inti, de nueve meses, en quien ha enfocado toda su energía para superar su duelo.

Christian Nodal reacciona a foto reciente de Cazzu y enfurece a los fans

Mientras Christian Nodal y Cazzu viven la que algunos ya han definido como su “luna de miel” en París, el mismo lugar donde meses atrás el sonorense habría pasado tiempo con su familia, es la argentina quien se mantiene a la expectativa del público que no ha dejado de mandarle mensajes de apoyo tras su separación.

Fiel a su palabra, la cantante argentina de 30 años, se ha ausentado por un tiempo de las redes sociales, como ella misma ha descrito, “desintoxicándose” de todo lo que ha pasado, sin embargo, su hermana Flor y su amiga, Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como ‘La Joaqui’, han dejado ver como se encuentra tras su separación.

‘La Joaqui’ es quien más imágenes ha compartido de Cazzu en sus redes sociales, pues hace unos días mostró una fotografía donde se ve a la ‘Jefa del Trap’ y a Inti, sin embargo, a principios de junio, la amiga de la cantante, compartió un “mami carrete” donde se ve a la primera hija de Nodal, compartir con las pequeñas Shaina y Eva de Joaquina Lerena.

Cazzu junto a hijas de La Joaqui Instagram: @lajoaqui (Instagram: @lajoaqui)

La reacción de Nodal a foto reciente de Inti y Cazzu

La enternecedora imagen muestra cómo es la convivencia de las hijas de La Joaqui con la bebé de Cazzu, mostrando que más allá de una amistad, existe una hermandad entre ambas cantantes argentinas, sin embargo, la reacción de Nodal en dicha fotografía fue la que enfureció a los fans.

PUBLICIDAD

A esta foto, que solo lleva dos semanas de haber sido compartida, Cazzu dejó un amoroso mensaje en el que se leía: “Cómo explicar la felicidad en fotos: LA FELICIDAD EN FOTOS, las amo de manera descomunal, mis niñas, mis angelitos”.

Sin embargo, el especial momento se vio “opacado” por la reacción de Nodal, y es que se pudo ver que le dio un ‘like’ lo que provocó el rechazo de los fans y una serie de comentarios en su contra en los que se leía:

“¿Y Nodal qué anda haciendo dándole like a este post? Ay, ya que la deje respirar”, “Quiere estar con Dios y el diablo a la vez”, “El cinismo no anda en burro como dicen, Nodal dando like a la foto”.