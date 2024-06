¿La maltrató? Este fue el ‘desplante’ de Nodal a Cazzu mientras estaba embarazada que no le perdonaron

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación a finales de mayo, diversas teorías sobre lo que pudo ocasionar esta decisión comenzaron a surgir, y entre ellas se dijo que pudo haber existido una infidelidad por parte del cantante y hasta hubo quienes especularon que él en realidad nunca estuvo enamorado de la argentina.

Cabe mencionar que la relación del sonorense con ‘La Jefa del Trap’ habría comenzado con el pie izquierdo, y es que, surgió meses después de que Nodal rompiera su compromiso con Belinda, por lo que la teoría sobre que solo había utilizado a Cazzu para olvidar, se mantuvo latente hasta su último día de relación con ella.

Fueron distintos videos mientras todavía eran pareja, los que, para los usuarios, evidenciaban que las cosas no andaban bien entre ambos, y para muchos, la actitud del cantante, reflejaba que no estaría verdaderamente enamorado de Cazzu, y que, incluso, nunca llegó a tratarla de la misma forma que a Belinda.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @cazzuynodal (Instagram: @cazzuynodal)

Luego de que anunciara su relación con Ángela Aguilar, fans hicieron más evidente la diferencia del trato que Nodal les ha dado a sus parejas, y sobre todo a Cazzu, reviviendo algunos videos en redes sociales, que, según internautas, dejarían ver que el sonorense nunca estuvo enamorado.

Reviven ‘desplante’ de Nodal a Cazzu cuando estaba embarazada

Distintos videos de Christian Nodal y Cazzu se han viralizado, pero existe uno que ha dado de qué hablar a los fans, y es que fueron varios los comentarios que aseguraban que el cantante ‘Botella tras Botella’ no se veía enamorado de la argentina e incluso notaron un ‘desplante’ a su novia.

El clip dura apenas unos segundos, y se puede ver a la pareja llegando de un avión privado a Venezuela, donde el cantante ofreció un concierto que formaba parte de su tour ‘Foraji2′, fue entonces que un video comenzó a circular y que incluso, hace un año, acaparó la atención por el desplante que le habría hecho a Cazzu.

Este primer clip desató una ola de comentarios, pues muchos recriminaron que Nodal bajó del avión solo sin esperar a Cazzu: “Oye, pero te bajas y la esperas para tomarle la mano al bajar caballero”, “Se le olvidó por un momento la esposa”, “Ni siquiera le ayuda”, “Cuánto amor yo nomas quería ser papá y ya sin importar con quién”.

¿Nodal no estaba enamorado de Cazzu?

Sin embargo, este no fue el único video que salió a la luz de ese momento, también se mostró un video en el que ya se encontraban al interior del aeropuerto, cuando distintos usuarios percibieron que Nodal iba por su cuenta, dejando atrás a Cazzu, todo esto sucedió, mientras la argentina estaba embarazando esperando a quien sería la primera hija del cantante.

“Yo con mi ansiedad de que no le agarra la mano”, “Ella se quedó esperando a que le agarrara la mano”, “Enamorado no está”, “Si estás enamorado, se nota, pero si no, se nota mucho más”, “Ahí no hay amor”, “Ella espera más de él, su carita”.