¡Sin tatuajes, ni look vaquero! Nodal cambia de look para portada de revista y lo comparan con ‘Cantinflas’

Christian Nodal acaba de protagonizar la portada de la revista GQ, donde profundizó en aspectos de su música que no habían sido contados y presumió un atuendo alejado de esos aires vaqueros, mostrándose, como lo definió su entrevistador, Israel Pompa-Alcalá, como toda una estrella de rock.

Meses atrás, antes de que se suscitara la polémica por su relación con Ángela Aguilar y todavía sostenía un romance con Cazzu, el cantante confesó a un famoso medio colombiano, que comenzaría su proceso para retirar los tatuajes de su rostro, esto, para que su hija, pudiera conocerlo sin ellos.

Desde entonces, la curiosidad por ver la ‘cara limpia’ de Nodal, se ha mantenido latente entre el público, esta es la razón por la que cada vez que el cantante reaparece, los fans esperan ver un cambio en su look, algo que ya presumió en su reciente sesión fotográfica que hizo con GQ, durante su estancia en la Ciudad de México, donde ofreció una serie de conciertos en el Auditorio Nacional.

Christian Nodal protagoniza la portada de GQ

Christian Nodal no solo ofreció un adelanto de su nuevo material discográfico titulado ‘Pa’l Cora’ en el que ha estado trabajando desde hace unos meses y con el que aseguró que exploraría géneros como el techno, cumbia, bachata, blues y country.

Además, terminó definiéndose a sí mismo como un cantante pionero del ‘mariacheño’, esto luego de que asegurara que él respetaba el mariachi, pero nunca ocupó el look que caracteriza a los cantantes del género, y tampoco utilizó instrumentos como los violines y trompetas de forma tradicional y en su lugar colocó el acordeón.

“Nunca usé los violines y las trompetas de forma tradicional, sino que busqué sonidos como el del acordeón norteño. No sabía de charrería y tal, me tocaba aprender. Pero tampoco quería ser falso y por eso nunca salí vestido de mariachi: quería respetar esa cultura. Fue entonces que dije: ‘Si no soy ni una cosa ni otra, pues seré mariacheño’, que es una mezcla de mariachi con norteño. En eso sí soy pionero y nadie me lo puede discutir”, explicó Nodal a GQ.

El cambio de look de Christian Nodal sin tatuajes ni look vaquero

Desde su separación de Belinda, Christian Nodal ha enfrentado diversos cambios en su guardarropa, pero no fue hasta que inició su relación con Julieta Cazzuchelli que el cantante se transformó, razón por la que fans agradecieron a la ‘Nena Trampa’ por tener buena mano, mostrando un aspecto mucho más atractivo del sonorense de 25 años.

Es así, que, Nodal poco a poco ha ido cambiando su forma de vestir, pasando de los estilos western a través de prendas que aluden al género del regional mexicano, sin necesariamente, portar un look de mariachi, mezclando sus inclinaciones como el rock en sus prendas, razón por la que el sonorense porta otros looks que lo distinguen de su música.

Sin embargo, hay quienes destacan que la transformación de Nodal continúa, y dejando por un momento atrás, sus looks de jeans, botas vaqueras y sombreros, en sonorense, presumió un outfit distinto.

Esta vez se trató de un look de suéter tejido de color azul que combinó con unos pantalones sastre color caqui y zapatos negros de suela track. Además, presumió un rostro casi libre de tatuajes, dejando solamente en que está arriba de su ceja a la vista.