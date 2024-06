¿Muy amiga de Nodal? Advierten a Ángela Aguilar por esta foto de su mejor amiga: “Es fan de tu relación”

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal viven su “luna de miel” en París, la polémica los persigue y ahora el público ha empezado a advertir a la nieta de Flor Silvestre que se cuide de su mejor amiga, pues, podría ser “fan de su relación”.

Han pasado solo dos semanas desde que los cantantes anunciaron su relación, sin embargo, la pareja no se ha salvado de especulaciones y es que, pocos días han pasado y ya comenzaron a relacionar al cantante de ‘Botella tras Botella’ con otras mujeres entre ellas Paula Machado, su estilista y la mejor amiga de Ángela Aguilar, Monica Corgan quien desató las alarmas con su última publicación.

Cabe mencionar que la modelo y mejor amiga de Ángela Aguilar, Monica Corgan, hace unas semanas fue señalada como la mujer que habría confirmado la supuesta boda de la hija de Pepe Aguilar con Christian Nodal en Roma, luego de que compartiera una foto utilizando un vestido de fiesta amarillo satinado, que pertenecía a la misma fecha en que la joven cantante se encontraba en aquel país, siendo maquilladas por Stefano Comelli.

Ahora vamos a prestar atención en la lámpara, las bolsas negras sobre la mesa y especialmente el bote agua en el mismo lugar. Confirmando que se encontraban en el mismo cuarto, el mismo día. pic.twitter.com/6J1JA5KQZv — Gladys Banda (@Gladysbanda) June 15, 2024

Nodal comparte ‘amorosos’ mensajes con la mejor amiga de Ángela Aguilar

Aunque dicha polémica ha ‘cesado’, la modelo volvió a colocarse en el ojo del huracán tras su última publicación en redes sociales, por la que usuarios comenzaron a advertir a la cantante de ‘Gotitas Saladas’ que se cuide de su amiga, pues, podría convertirse en “fan de su relación”.

En la imagen compartida por Monica Corgan en su cuenta de Instagram, se le ve posando en un muelle frente a la playa, luciendo una camiseta semitransparente de estampado de serpiente, pantalón negro y sosteniendo un sombrero vaquero de color beige con el que compartió fotos usándolo en diferentes poses.

Fueron algunos internautas los que aseguraron que se trata de un accesorio del mismísimo Christian Nodal, lo que desató aún más las alarmas asegurando que podría ser la próxima en la lista de conquistas y que Ángela Aguilar debería cuidarse de una posible “traición” por parte de su mejor amiga.

Monica Corgan amiga de Ángela Aguilar Instagram: @monicac0rgan

La reacción de Ángela Aguilar a la foto de Mónica Corgan

Además, destacaron que Nodal no solo dio ‘like’ a la fotografía, sino que le dejó un tierno comentario que decía: “Hahahaha love u bestie” (jajaja te amo bestie), lo que provocó una ola de especulaciones de sus seguidores, quienes esperaban que ambos “traicionen” Ángela Aguilar y hasta hubo quienes dijeron que “así se empieza”.

Por otro lado, el comentario y la reacción de Nodal no fueron los únicos, pues Ángela Aguilar también apareció en la publicación de su mejor amiga, quien no dio like al post pero sí dejó un mensaje utilizando únicamente tres emojis de una carita utilizando un sombrero vaquero, provocando una serie de críticas por parte de los usuarios, quienes le advirtieron que “era fan de su relación”: “rogamos porque Monica sea fan de tu relación, cómo tú lo fuiste con Cazzu” y hasta le preguntaron sobre la interacción de Yailin a Nodal que muchos aseguraron que se trató de un evidente coqueteo.