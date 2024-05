¿Quién es Flor Cazzuchelli? La hermana de Cazzu señalada como la responsable de su ruptura con Nodal

Ya pasó una semana desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación a través de dos comunicados en redes sociales, en los que no revelaron cuáles habían sido los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, pero poco tiempo pasó para que las teorías se desataran.

Las primeras especulaciones apuntaron a que el sonorense le había sido infiel a Cazzu con nada más y nada menos que Belinda, de quien se dijo que supuestamente se estaba mensajeando con Christian Nodal a través de cuentas falsas de Instagram, otros comentaron que el amor había terminado por una razón todavía más oscura, que involucraba a la hermana de la ‘La Jefa del Trap’.

Christian Nodal / Cazzu Instagram: @nodal / @cazzu (Instagram: @nodal / @cazzu)

¿Por qué acusan a Flor Cazzuchelli de la separación de Nodal y Cazzu?

La familia de Cazzu está viviendo un trago amargo tras la separación de la cantante con Christian Nodal y es que, la hermana de ‘La Jefa del Trap’ fue acusada de supuestamente haberle robado al sonorense una millonaria suma entre joyas y dinero, todo esto mientras él se encontraba en París junto a su familia.

El propio Nodal fue quien habló de dicho atraco comentando como fue: “Entraron a robar en la casa en Argentina y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que yo viajé pa­ra lo de París, ese día, a las 4 de la mañana, entraron; ella (Cazzu) tiene una hermana y se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se roba­ron dinero”.

Flor Cazzuchelli y su esposa Instagram: @c4lle.dj (Instagram: @c4lle.dj)

Dicha información se dio a conocer por el periodista argentino Max Lumbia a Gustavo Adolfo Infante, especulando que pudo haber sido la hermana de Cazzu la culpable de su separación: “Se habla también de un robo que po­dría llegar a estar vincula­do, algunos habrían dicho, algún posi­ble allegado de Cazzu, o de la familia de Ca­zzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”.

Esto provocó que Nodal, con una evidente molestia de las serias acusaciones que están haciendo en contra de la familia de su exnovia, lanzando un contundente comunicado en redes sociales: “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prenda que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

¿Quién es Flor Cazzuchelli?

Flor Cazzuchelli es la hermana mayor de ‘La Jefa del Trap’ quien, al igual que Cazzu se ha hecho de un nombre en la industria musical desempeñándose como DJ, siendo ella la impulsora para que la ‘Nena Trampa’ se desenvolviera en la música, y fue quien enseñó a cantar a la famosa estrella argentina.

Esto no es todo, pues, también ha participado haciendo los coros a su hermana en algunas de sus presentaciones y adora tocar la guitarra, además de que ha presumido la gran conexión que ya tiene con su sobrina Inti.

Fue a mediados de febrero que Flor Cazzuchelli se casó y estuvieron presentes Cazzu y Nodal, quienes desataron especulaciones sobre un segundo embarazo gracias al vestido blanco que la argentina utilizó.