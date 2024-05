¿La culpó? El mensaje de Nodal que explicaría la verdad del robo del que culpan a la familia de Cazzu

Todavía no se cumple una semana de que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación y la pareja ya ha enfrentado duras críticas por la que pareciera una abrupta decisión a meses de haberse convertido en padres de Inti.

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Mientras Cazzu termina su relación, ex de Nicki Nicole se deshace en cumplidos Cazzu y Nodal confirmaron con mensajes su separación definitiva (Instagram: @nodal / @cazzu)

Aunque ambos ofrecieron un comunicado en el que se mencionaba que su ruptura se había dado en los mejores términos, fue el público y otros medios los que han sacado a la luz diversos aspectos de la vida amorosa de Nodal y un polémico robo que habría sufrido el cantante en Argentina que señalaba a la familia de Cazzu como la responsable de dicho despojo.

¿La familia de Cazzu le robó a Nodal?

La noticia sobre el robo que sufrió la familia día antes de su regreso de París a Argentina conmocionó a los fans, y es que, se dice que esto pudo haber sido el detonante de su separación. La información se habría dado a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista con Max Lumbia:

“Se habla también de un robo que po­dría llegar a estar vincula­do, algunos habrían dicho, algún posi­ble allegado de Cazzu, o de la familia de Ca­zzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”, aseveró Max Lumbia.

El propio cantante habría hablado acerca de dicho altercado comentando: “Entraron a robar en la casa en Argentina y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que yo viajé pa­ra lo de París, ese día, a las 4 de la mañana, entraron; ella (Cazzu) tiene una hermana y se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se roba­ron dinero”.

Nodal aclara el robo que sufrió en Argentina

Tras darse a conocer el ‘millonario’ robo que habría sufrido Christian Nodal y señalar a la familia de Cazzu como la principal sospechosa, el cantante salió a aclarar la verdad de la situación, buscando que los comentarios hacia la familia de su ex cesen y con ello, las especulaciones sobre su rompimiento. Además, buscó parar con este ‘odio’ por el bien de su hija, quien nació en septiembre de 2023.

La fuerte polémica que está persiguiendo a Cazzu ha provocado que Nodal mandara un contundente mensaje a través de sus redes sociales la mañana del 29 de mayo, donde se leía:

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.