“Se ve que no la aguanta”: el triste video de Nodal y Cazzu por el que dicen que ‘le tuvo asco’

El 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, luego de que, desde finales de enero, estuvieran en el ojo del huracán por el lanzamiento de ‘Cactus’, la canción que trajo de vuelta a la música a Belinda y donde narró su lado de la historia con el sonorense, dejando ver el lado oscuro de su romance con el cantante.

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Desde entonces, la pareja, que meses atrás se habían estrenado como padres, fue perseguida por los medios y los belifans, quienes aseguraban que su relación no sería tan perfecta como parece y que es probable que Christian Nodal repitiera los mismos patrones con Cazzu, igual que con Belinda.

Fue el comunicado de Cazzu el que provocó una ola de suposiciones por parte del público, quienes aseguraron que, la decisión la habría detonado una posible infidelidad por parte del cantante a la ‘Nena Trampa’:

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

El video de Christian Nodal con Cazzu por el que dicen que “no la amaba”

Luego de darse a conocer la ruptura de Nodal y Cazzu, usuarios han traído de vuelta algunos videos de la pareja, tal como lo hicieron con Belinda, y hay uno en especial que provocó una ola de comentarios donde los fans decían que no había amor en la pareja y que incluso se veía la cara de “rechazo” del sonorense a la argentina.

En dicho clip se puede apreciar a la pareja disfrutando del concierto de Luis Miguel en el Estadio Jalisco a mediados de diciembre, donde habrían compartido un íntimo momento que a primer momento parecía un encuentro romántico. Ambos en primera fila, y ella, viendo a Nodal cantándole al oído ‘La Incondicional’, parecía una escena digna de cuentos de hadas.

Sin embargo, la noticia de su separación hizo que los fans de la pareja revivieran dicho video y lo analizaran con detenimiento, llegando a la conclusión de que Nodal no sentía lo mismo por Cazzu.

¿Nodal no estaba enamorado de Cazzu?

Los fans notaron algunas acciones por parte de Nodal a Cazzu por las que aseguraron que él no estaba enamorado y que solo estaban fingiendo porque los estaban grabando, mientras que ella, al notar esto, quiso demostrar que su amor era fuerte, sin tener éxito.

Entre los comentarios al video, los internautas se fueron contra el cantante y aseguraron que se trataba de una relación ‘falsa’: “La incondicional cantando la incondicional”, “Aquí a nodal no le pareció muy bien que casi haga eso pero como miro que lo estaban grabando pues”, “A lo mejor solo le huele un poco mal la boca y no todo lo que intrigan”, “Se ve que Nodal no la aguanta”, “A ese tipo no se le da gusto con nada… fatal es”, “No la amo jamás”.