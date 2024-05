“Para Cazzu no era”: la indirecta de Nodal durante su concierto por la que fans aseguran fue para Belinda

El jueves 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación a través de las redes sociales, confirmando, finalmente, los rumores que habían comenzado hace poco más de un mes, donde se especuló que la pareja había terminado su relación que comenzó en el verano del 2022.

Fue el originario de Caborca, Sonora, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Cazzu hizo lo propio y compartió un mensaje que desató especulaciones en el que se leía: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Mientras Cazzu termina su relación, ex de Nicki Nicole se deshace en cumplidos Cazzu y Nodal confirmaron con mensajes su separación definitiva (Instagram: @nodal / @cazzu)

Christian Nodal manda ‘indirecta’ a Belinda en uno de sus conciertos

Tras el anuncio de su separación, muchos no evitaron volver a relacionar a Nodal con Belinda, y fue durante uno de sus conciertos que los fans no evitaron notar que el sonorense habría utilizado una frase de Belinda, ¿para quién fue la indirecta?

Fue durante su concierto en Monterrey, Nuevo León, que algunos internautas, notaron que Nodal habría mandado una indirecta, aunque algunos pensaron que al primero momento sería para Cazzu, otros aseguraron que en realidad fue para Belinda.

“Si aman a alguien, no la dejen ir”, dijo Christian Nodal en medio de su concierto, lo que desató una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes recordaron: “Usó las mismas palabras que Belinda. Pero Belinda nunca va a regresar con él, después de como la trató”, “Estas son las mismas palabras que uso Belinda en uno de sus conciertos, cuando terminó con nodal... Entonces todavía la ama” y “Claramente para Cazzu no era”.

Las razones por las que Nodal y Cazzu se separaron

Desde ese momento, las especulaciones de los fanáticos no se hicieron esperar, tanto que algunos notaron las similitudes que hubo entre cada anuncio de Nodal, respecto a su separación con Belinda y Cazzu e incluso algunos argumentaron que el cantante de ‘Adiós Amor’ nunca dejó de pensar en la estrella pop mexicana e incluso se dijo que la razón fue debido a una supuesta infidelidad del sonorense a ‘La Jefa del Trap’ con nada más y nada menos que con su ex, la cantante de ‘Cactus’.

Esto estaría directamente relacionado con el sospechoso tuit que Cazzu compartió y que decía: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, lo que muchos especularon se trataría de los supuestos mensajes que la argentina habría encontrado en el celular de Nodal, hablando con Belinda.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

Días previos, el cantante fue visto junto a Estevie, durante su concierto en ‘Summer of Mexicana’ y las sospechas se hicieron más fuertes luego de que él no felicitara a Cazzu en el Día de las Madres.