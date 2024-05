¿Tiradera a Nodal? Cazzu menosprecia su belleza pero lanza esta sorprendente advertencia

Luego de varias semanas de especulaciones sobre la presunta ruptura entre Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, la pareja finalmente rompió el silencio al dar a conocer que han tomado caminos diferentes a solo ocho meses de haberse convertido en padre de la pequeña Inti.

La pareja que nació hace dos años en medio de un torbellino que enfrentaba Nodal por su separación con Belinda, fue objeto de criticas a lo largo de la relación, por quienes consideraban que lucían disparejos.

Además, la argentina fue víctima de miles de comparaciones con la ex prometida de Christian, en especial por su aspecto físico, pues usuarios aseguraban que no alcanzaba la belleza de la intérprete de ‘Sapito’.

El mensaje de Cazzu que alertaba su ruptura e indirectas a Nodal

Aunque fueron varias las pistas que Cazzu y Nodal fueron dejando al ir eliminando sus fotos juntos en redes, la llamada Jefa del Trap también colgó algunos mensajes que pasaron desapercibidos y ahora sus fans han comenzado a atar los hilos.

Uno de ellos ha sido un tuit que realizó donde menospreció su belleza, pero dejó en alto su labor como cantante, por lo que muchos sospecharon que sus palabras estaban asociadas a las comparaciones con Belinda y posibles indirectas al padre de su hija.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, escribió.

Sus fans no tardaron en elogiar su belleza y pedirle que lance de una vez por todas esos temas, que ahora que se ha confirmado su separación con el cantante mexicano se estima que cuenten con fuertes dardos a lo que fue su polémico y fugaz romance.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, fue el mensaje que el intérprete colgó en sus redes, el cual replicado minutos después por ella.

Otra de las imágenes que había advertido que algo no estaba bien con la pareja, fue una publicación que la argentina hizo en solitario junto con su hija Inti, donde remarcaba que no le importaba que le quitarán, menos a su hija.

“Que me saquen todo menos vos”, escribió junto a las tiernas postales que alertaron a sus seguidores.

Fue en junio de 2022 cuando Nodal y Cazzu hacían público su noviazgo en medio de duros señalamientos, al considerar que este no había superado del todo el compromiso que tuvo con Belinda, sin embargo, con el paso de los meses, ambos se mostraban más complementados y unidos, hasta que anunciaron el embarazo y todo parecía ir viento en popa entre ellos.

Ahora más de uno se ha volcado contra Christian por abandonar a Cazzu a solo ocho meses de haberse convertido en padre.