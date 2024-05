¡Ni Belinda, ni Ángela! Ella sería la nueva ‘conquista’ de Nodal tras separarse de Cazzu ¿De quién se trata?

Christian Nodal está en el ojo del huracán luego de que anunciara su separación de Cazzu en un comunicado que terminó por confirmar los rumores que hace poco más de un mes comenzaron a darse sobre una posible ruptura entre los cantantes que hace unos meses dieron la bienvenida a su primera hija de nombre Inti.

PUBLICIDAD

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Dicho comunicado, desde el primer momento, provocó una ola de comparaciones, pues hubo quienes lo relacionaron con Belinda y cómo en febrero del 2022 anunció su separación de la estrella pop, desatando especulaciones sobre su relación con su ex y si había sido infiel a ‘La Jefa del Trap’ con ella.

Esto se hizo más profundo con un tuit de Cazzu donde citó: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, y terminó por desatar rumores de una posible infidelidad a la argentina por parte de Nodal que hasta el momento no ha sido confirmada y se siguen desconociendo las razones de su separación.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

Ella sería la nueva conquista de Christian Nodal tras separarse de Cazzu

Mientras unos decían que el sonorense todavía no olvidaba su relación con Belinda, otros aseguran que Nodal se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Ángela Aguilar, luego de ser captados saliendo de un hotel en Monterrey, sin embargo, no sería ninguna de las dos la ‘nueva conquista’ del cantante, sino otra mujer.

Hay quienes aseguran que Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan sería la nueva novia de Christian Nodal, luego de una serie de ‘extraños’ posteos en su cuenta de TikTok, donde utiliza algunas de las canciones del sonorense, lo que para algunos supone una especie de ‘indirecta’ al cantante.

Esto no es todo, pues, algunos fanáticos aseguran que tiene otras pruebas que podrían relacionar a la infuencer con Nodal, y es que hay videos donde se puede ver a Maya Nazor en la primera fila de uno de los conciertos del cantante, entonando el tema ‘No te Contaron Mal’ y ‘La Intención’ con un sexy look de minivestido y sombrero vaquero.

PUBLICIDAD

La reacción de los fans al supuesto romance de Christian Nodal y Maya Nazor

Ante la posibilidad de un romance entre ellos los fans ya han reaccionado dejando un enorme debate en redes: “Todo coincide, hasta la canción”, “harían bonita pareja”, “me acordé de lo que dijo Mhoni Vidente”, “Mhoni dijo que Nodal se iba a dejar de Cazzu y que iba a andar con una rubia, incluso dijo que ya se le estaba metiendo por los ojos”.

Rápidamente, los internautas relacionaron la predicción de Mhoni Vidente, donde aseguró que Nodal buscaría a alguien igual a su ex: “Nodal es de las personas que se vuelven a equivocar, él se va a venir divorciando o separando de Cazzu, porque se va a buscar una mujer que sea igual que Belinda”.

Maya Nazor es una reconocida influencer de 25 años, reconocida por sus diversos negocios y por ser la madre del primogénito del rapero guanajuatense, Santa Fe Klan, a quien nombraron Luka, quien nació el 30 de junio de 2022.