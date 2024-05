¿Tiene que ver Belinda? Reviven el ‘plan’ de Nodal para convertirse en padre y aseguran que solo ‘usó’ a Cazzu

Casi un mes después de que los rumores sobre su separación se hicieran más fuertes, Christian Nodal y Cazzu finalmente confirmaron su ruptura a través de sus redes sociales, dejando conmovedores mensajes que provocaron un enorme debate entre los fans ¿El cantante sigue repitiendo patrones?

El primero en lanzar su comunicado fue Christian Nodal, quien escribió: “Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Christian Nodal y Cazzu confirman su ruptura (Captura de Pantalla)

Por otro lado, Cazzu también compartió un triste mensaje en el que escribió: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Cazzu habla de su separación con Christian Nodal (Captura de Pantalla)

Como era de esperarse, las especulaciones de los fans apuntaron directamente a que Nodal no habría podido olvidar a Belinda y que solo utilizó a Cazzu para poder convertirse en padre.

Christian Nodal deseaba convertirse en padre joven

Tras darse a conocer la dolorosa noticia sobre la ruptura de Nodal y Cazzu, fans revivieron el polémico deseo del cantante sonorense, quien habría expresado sus ganas por convertirse en padre en entrevista para ‘Sale el Sol’:

“Por alguna extraña razón, desde chiquito siempre sentí que 24 era una buena edad. Si me pongo a pensar, cuando el bebé tenga 20 años, yo voy a tener 44. Cuando tenga nietos, si es que deciden tener hijo, tendré la energía para poder entregarles todavía”.

Sin embargo, antes de estar con Cazzu, el cantante de ‘Adiós Amor’ confesó que todavía no se veía como padre, aunque no era algo de lo que se estuviera cuidando: “No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando, siempre quise ser papá joven”.

Reviven el plan de Christian Nodal para convertirse en padre con Cazzu

Los comentarios no se hicieron esperar y fue un fan el que lanzó un contundente mensaje en el que se leía: “El mismo lo dijo en una entrevista no quería ser papá aún y pues también no se cuidaron ni uno ni otro, aparte a él se le veía dolido y quería hacer hasta lo imposible por sacarse el dolor de la otra!, hasta mandar apoyo para una competidora, contra Lupillo, uff se sabía que el hombre jamás superó, pero se les chispoteó lo intentaron pero claramente, pues, no”.

Esto provocó que algunos recordaran cómo se dio la relación entre Nodal y Cazzu, que comenzó en junio, tan solo cuatro meses después de que el cantante anunciara su separación de Belinda, que por mucho tiempo se mantuvo como la gran ‘villana’ de la historia hasta que se dieron a conocer videos donde supuestamente la estaría presionando para embarazarse.

Cazzy y Christian Nodal Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Nodal se habría tomado unos meses de descanso en la música para irse a Argentina, en el verano de 2022, donde se asentó con Cazzu, para tener un bebé, lo que pudo suponerse como el ‘plan’ del cantante para finalmente convertirse en padre, al menos eso habría dado a conocer una fuente a ‘Chisme No Like’:

“No solamente él está ahí componiendo con su mujer, que cómo se enamoran y desenamoran tan rápido, te podemos decir que han hablado Christian Nodal de la posibilidad de tener un hijo, el señor ya están pensando en ser padre y obviamente con la susodicha, que por lo que sabemos, ahora en Argentina ya están practicando”.