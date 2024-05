Christian Nodal creó cuentas falsas de Instagram ¡para mensajearse con Belinda!

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar. A casi una semana del anuncio oficial de su separación, distintas versiones han surgido acerca del truene de los cantantes.

PUBLICIDAD

Mientras que la versión del periodista argentino Maximiliano Lumbia apunta a que la separación se debió a que la familia de ella fue involucrada en el robo que sufrieron en Argentina, la de Flor Rubio sugiere que Christian Nodal y Belinda retomaron su relación luego de que ella estrenara “Cactus”, la canción que le dedicó a él, a principios de año.

Creo otras cuenta de Instagram

Reforzando la teoría de Flor Rubio, la revista TVyNovelas publicó en su edición impresa de este lunes 27 de mayo que Christian Nodal tiene otras cuentas de Instagram que utilizaría para estar en contacto con Belinda y con otras mujeres.

“Según información obtenida por TVyNovelas, el fantasma de Belinda fue una parte complicada en la relación de Cazzu y Christian, pues era el cantante quien, aparentemente con otras cuentas de Instagram, seguía contenido de Belinda, así como de otras cantantes, lo que generó inseguridades a Cazzu, quien tomó la decisión de no seguir con Nodal”, publicó la revista de Editorial Televisa.

Esta versión se encuentra relacionada por lo expuesto por Flor Rubio en “Venga la alegría” quien aseguró que Cazzu habría cachado conversaciones comprometedoras de Nodal con Belinda.

Cabe mencionar que semanas antes de que se confirmara la noticia, la cantante publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que ya dejaba ver su molestia con él: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Se siente gris

El día de ayer Christian Nodal publicó un par de fotografías en donde se encuentra solo con una copa en la mano, las cuales acompañó con el emoji de un corazón de color gris.

Nodal también utilizó un filtro de este color para las fotografías por lo que pudiera ser una señal de como se encuentra del corazón en este momento.