¿Bebé en camino? Elizabeth Gutiérrez estaría “investigando” a Samadhi Zendejas por esta sorpresiva razón

Cada vez más detalles se van revelando sobre la relación que Elizabeth Gutiérrez y William Levy llevaron por más de dos décadas, y es que, entre un largo historial de infidelidades por parte del actor y hasta un encuentro policiaco, tal parece que la pareja no vivió un amor de ensueño como muchos veían en las fotos publicadas por ellos.

Fue el 9 de abril cuando la actriz, de ascendencia mexicana, confirmó su separación de William Levy con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, argumentando que, entre las razones por las que habían dado por terminada su relación, fue que ya no eran los mismos de antes, que ambos buscaban algo distinto y dejó entrever el fallo que el cubano habría cometido.

“Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”, confesó Elizabeth Gutiérrez a ‘HOLA!’.

Esto sucede meses después de que William Levy fuera relacionado con su compañera de set en ‘Vuelve a Mí’, Samadhi Zendejas, con quien tuvo diversas interacciones a través de redes sociales que pronto, desataron las alarmas sobre una nueva relación y es que, la actriz de 29 años, llegó a llamar al ex de ‘Ely’: “Ojitos bonitos”.

Elizabeth Gutiérrez estaría investigando si Samadhi Zendejas está embarazada

Luego de que el verano del 2023 se suscitara esa polémica, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se dieron una última oportunidad para recuperar su amor y la familia que formaron con sus dos hijos, Christopher y Kailey.

Sin embargo, luego de que ambos confirmaran su separación, diferentes medios que han expuesto algunos de los detalles íntimos de la pareja, aseguran que Elizabeth Gutiérrez estaría investigando a Samadhi Zendejas por un supuesto embarazo.

Todo esto se dio a conocer a través de un informe ofrecido por Verónica Bastos en el programa ‘La Mesa Caliente’, el pasado 11 de abril: “Confirmanos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se le ha vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, lo que la ex de Levy se habría dado a la tarea de conocer cuál es el estado actual de la actriz de ‘Vuelve a Mí’.

¿Samadhi Zendejas está embarazada?

Posteriormente, la comunicadora dio a conocer que Samadhi Zendejas no está embarazada de William Levy y que se trataba solo de un rumor: “Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”.

Los rumores del supuesto embarazo de Zendejas comenzaron a finales de marzo cuando la actriz compartió una fotografía por la que muchos de sus seguidores pensaron que se trataba del anuncio de un bebé en camino.

A la ola de comentarios y especulaciones acerca de su supuesta maternidad, Samadhi Zendejas rompió el silencio y salió a aclarar la verdad detrás de la serie fotográfica que compartió:

“¿Cómo que un bebé? Aguacates definitivamente no estoy esperando un bebé. Pero en camino estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque”, dijo Samadhi Zendejas a sus seguidores.