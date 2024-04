Samadhi Zendejas se defiende de los haters y esta es su estrategia

La relación de más de 20 años de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez una vez más llegó a su fin, pero parece que esta vez sí será la definitiva. A los rumores de infidelidad se le suman presuntos actos de violencia doméstica, al punto de que la policía acudió tres veces al domicilio de ambos tras reportarse serios altercados.

Se difundió un video sobre la llamada que hizo el cubano al 911 porque no sabía del paradero de su hija y acusando a la artista de no dejarla ver. Pero, por si esto fuera poco, también trascendió que él sacaría un arma delante de su esposa e hija, alegando de que había alguien en casa y quería protegerlas, pero Elizabeth aseguró que él pensó que ella le estaba siendo infiel en su propio hogar.

Así fueron los últimos meses de la polémica pareja. La última vez que se separaron fue en enero del 2022, pero ya lo habían hecho en el 2009, 2011, 2014 y en 2019. Hace dos años se especuló que salía con la actriz española Alicia Sanz. Pero, ahora suena el nombre de la actriz mexicana Samadhi Zendejas, con quien protagonizó la novela “Vuelve a mí”, el año pasado.

Desde que Elizabeth apareció en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola! y dio detalles de su vida en pareja, del infierno que ha estado viviendo, la lluvia de críticas comenzaron a caerle a Zendejas, de 29 años, quien también ha colaborado en avivar las especulaciones, puesto que ha publicado videos en los que comparte con Levy.

El más reciente fue esta semana cuando lo grabó cantando mientas manejaba en su carro y ella reía. En una ronda de pregunta y respuesta que le hicieron a ambos el año pasado, le consultaron que cuál era el momento más divertido junto a Samadhi y él afirmó que era todos, porque todo el tiempo ría a su lado. “La verdad que tenemos muy buena química y nos la pasamos muy bien siempre en las grabaciones y estamos todo el tiempo riéndonos”, expresó el protagonista de “Café con aroma de mujer”.

Desde el año pasado, Zendejas ha lidiado con el hate, pero la última semana se ha incrementado, pues los internautas les dejan mensajes, como por ejemplo: “Por qué te pones a publicar cosas con William si su esposa está viviendo el duelo de la separación”, “La nueva Clara Chia pero en Mexicana rechoncha”, “Aprovecha chula antes de que el señor haga otro proyecto 😂😂😂”, y “No disimula los coqueteos que hace con el “ojitos bonitos”, y no, no se pide que no le guste o que no formen una relación, pero que tenga tantita empatía por el dolor que atraviesa otra mujer”.

Ante algunos comentario pesados, la propia actriz afirmó en un video de Tik Tok lo que hace: “A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”, manifestó a la artista.