¿Estaba con Samadhi? La terrible discusión que tuvo William Levy con su hija Kailey por su supuesta amante

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin tras 20 años juntos, así lo anunció la propia actriz en una entrevista en la que se mostró desconsolada y dolida.

Aunque no dijo la razón por la que le pusieron punto final a su relación, se especula que fue por una nueva infidelidad del actor con Samadhi Zendejas, quien fue su compañera en la telenovela Vuelve a mí.

Además, este jueves se conoció que la pareja tuvo varios altercados en los meses pasados en los que incluso llamaron a la policía y en uno de ellos estuvo involucrada su hija Kailey.

Recomendados

La terrible discusión que tuvo William Levy con su hija Kailey por supuesta infidelidad a Elizabeth Gutiérrez

Según reveló el medio People en Español, el altercado entre William Levy y su hija Kailey ocurrió el pasado 2 de marzo, cuando la joven de 14 años llegó a casa del actor.

Y es que en ese momento ya Elizabeth se había mudado de la casa y se llevó a la pequeña, por lo que fue a la casa a recoger alguna ropa con unas primas.

Al parecer cuando ella entró en la casa escuchó la voz de otra mujer que provenía de la habitación principal, donde dormían sus padres, lo que la indignó.

De inmediato la joven golpeó la puerta preguntando “dónde está la p*ta”, y William no quería abrir la puerta por lo que ella le dio patadas a la puerta y el actor terminó empujándola para que no entrara, y le dijo que no había nadie.

Kailey llamó a Elizabeth, quien estaba afuera de la casa esperándola y ella de inmediato llamó a la policía, quien llegó al lugar y encaró al actor.

William le dio su versión a la policía y aseguró que empujó a su hija para evitar que entrara pero no para hacerle daño porque él jamás lastimaría a su hija.

“Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo pongo la mano para que no pasara”, declaró William.

Incluso el protagonista de telenovelas le dio un tour a la policía por su casa para demostrar que no había ninguna mujer y “solo estaba la señora de limpieza”, y las autoridades no determinaron ningún delito pues no hallaron lesiones en su hija.

Sin duda este es uno de los episodios más fuertes que la familia ha vivido, pues estuvo involucrada su hija menor y luego de esto, el actor confesó que no había sabido más nada de ella y tuvo que llamar a la policía para averiguar dónde estaba.