¿Lo hizo para callar los rumores? Hijo de Erika Buenfil presume a su novia pero internautas no le creen

El hijo de Erika Buenfil hizo ruido en redes sociales este fin de semana, luego de que presentara oficialmente a quien fuera su novia, llenándose de cientos de reacciones por parte sus seguidores que no dejaron de apoyar su relación.

Nicolás Buenfil demostró una vez más que está siguiendo los pasos de su madre, quien es reconocida como la reina de las redes sociales, gracias a sus divertidos videos y parodias además de que suele compartir con sus más de cinco millones de followers que ya acumula en Instagram, mostrando parte de su día a día.

Meses atrás, el hijo de Buenfil había sido cuestionado por su sexualidad luego de compartir un video que formaba parte del trend del tema ‘Murder on the Dancefloor’ cantado por Sophie Ellis-Bextor, que se popularizó nuevamente gracias a la película ‘Saltburn’. A lo que respondió a quienes lo criticaron de forma contundente:

“Estamos en 2024, no pueden estar especulando cosas así, las ideas cambiaron, yo me he acostumbrado a que no todo tiene que ver con que seas homosexual. Yo soy hetero, pero me pasa muy seguido, solamente quería decir eso”. Un mes después hizo una divertida aparición junto a su madre con una peluca rosa.

Nicolás Buenfil presenta oficialmente a su novia

Nicolás Buenfil hizo ruido en las redes sociales luego de presumir a sus más de 140 mil seguidores a su novia con una serie de fotografías en sus redes sociales donde se presume estarían disfrutando de una fiesta al aire libre y después lo que parece ser un brunch.

La nueva pareja posó para la foto con looks frescos, mientras el hijo de Erika Buenfil aparece con un look de camisa blanca y pantalones caqui. La joven, que le habría robado el corazón a Nicolás, usó un vestido de fiesta en color rosa mexicano de cuello hálter, mientras su cabello caía lacio sobre sus hombros.

En el otro par de fotografías, se les ve igual con looks frescos, de playera blanca y un look azul, ambos con gafas de sol.

Sin embargo, los internautas siguen cuestionando su sexualidad y pusieron en duda su publicación argumentando que se trataría de una publicación solo para callar los rumores: “Amigo Nico sé libre. No hace falta demostrar nada a nadie, sé tú mismo y listo que así se aprende. Saludos a una grande como Erika Buenfil”, “La amistad es lo más hermoso”.

Nicolás Buenfil junto a su novia Paola Ramírez Instagram: @nico.buenfil (Instagram: @nico.buenfil)

¿Quién es la novia de Nicolás Buenfil?

Aunque Nicolás Buenfil no dio más declaraciones al respecto, más que dejar tres emojis de corazón y deditos cruzados que se utilizan como una forma de ‘atraer la buena suerte’ se dice que podría estar presentando de forma oficial a su novia.

Poco se sabe de la chica que habría robado el corazón del hijo de Erika Buenfil. Su nombre es Paola Ramírez y posiblemente no esté ligada al medio, pues su cuenta de Instagram tiene solo 500 seguidores a diferencia de Nicolás, quien ya es todo un influencer. Hasta el momento habrá que esperar que el joven de 19 años de más detalles de su nueva relación.

